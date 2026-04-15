Presidente de la Cámara respalda proyecto de Reconstrucción Nacional, pero reconoce que no está "100% tranquilo"

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), informó que el proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno ingresaría al Congreso la próxima semana, aunque reconoció que no está “100 por ciento” convencido de su contenido, pese a respaldarla.

En entrevista con radio Cooperativa, el parlamentario explicó que sobre el ingreso del proyecto, “el 100 por ciento claridad solo tiene el ministro Segpres, que aprieta la tecla en el computador para ingresarlo, pero hoy día cadena nacional, jueves y viernes no hay Congreso, por lo que entraría lunes o martes al Congreso”.

Sobre la tramitación, señaló que "el Ejecutivo hasta ahora lo está mandando en un solo proyecto, nosotros como mesa tenemos la facultad de decir ‘esto va principalmente a Hacienda, pero es pertinente que lo revise por ejemplo Medioambiente’ (...) diría que hay piso para que vaya a unas dos comisiones, a Hacienda de todas maneras, porque todo lo que tiene gasto tiene que pasar por la comisión madre que es Hacienda”.

APOYO CON RESERVAS

Alessandri admitió que no está “100 por ciento” tranquilo con la propuesta, aunque valoró sus alcances: “Es un muy buen proyecto, que tiene estas 43 medidas, que al final por supuesto que todas son en beneficio de la clase media, porque si tú creas más empleo, si incentivas la inversión inmobiliaria, si la repatriación de capitales trae las platas que están afuera y las invierte en Chile, la rebaja al impuesto de primera categoría, son todas cosas que al final redundan en un país con más empleo y con mejores oportunidades para la clase media".

"Pero la vuelta es más larga, se demora en que se sienta en el bolsillo de las familias, por eso yo he pedido algo más preciso y concreto, que se note en el mismo trimestre”, advirtió.

Además, recordó experiencias pasadas: “Bachelet y Boric ya trataron de subir los impuestos para recaudar más y el efecto fue todo lo contrario, la reforma del ministro Arenas, de Hacienda con la Presidenta Bachelet, recaudó menos. Entonces, lo intentaron dos veces con las ideas de ellos y no resultó, nosotros queremos intentar una fórmula distinta y hacernos más competitivos”.

RIESGOS Y VOTACIÓN

El diputado subrayó la necesidad de un respaldo amplio: “En este caso nos faltan dos votos en la Cámara, yo quiero que esto se apruebe de forma holgada, no por dos o tres votos, porque de lo contrario la señal al que va a invertir es que puede venir un gobierno de otro signo en tres años y medio más y revertirlo”.

Con metáfora incluida, expresó sus dudas: “Es obvio que hay riesgos, yo no diría que estoy casado con la reforma, diría que quizás es un Acuerdo de Unión Civil, porque yo espero que de aquí a que lo presenten pongan algunas de las ideas que he dicho para hacerlo más palpable a la clase media".

"Nunca los proyectos están cerrados hasta que se presentan en el Parlamento, pero por supuesto que es un riesgo, y yo creo que el gobierno tiene que atacar con todas sus fuerzas para que esto salga”, sostuvo.

Finalmente, Alessandri relató una petición al Presidente Kast: “Una de las cosas que le pedí al Presidente Kast en la comida en Cerro Castillo es que aproveche la cadena nacional del miércoles para bautizar este proyecto, porque comunicacionalmente es una cosa, que Manoucheri le dice tutti frutti, otros le dicen reconstrucción, tiene como 14 nombres".

"Entonces yo ocuparía esa potencia comunicacional de la primera autoridad del país en cadena nacional para ponerle un nombre grande, que le haga justicia a todo lo que viene en lo inmobiliario, en permisología, en temas de repatriación de capitales, de inversiones”, finalizó.

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