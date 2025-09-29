Presidente de la Cámara por voto extranjero y multas: "Pueden ir a comisión mixta y yo en ningún caso quiero eso"

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, se refirió al proyecto que establece multas para quienes no acudan a votar y a la reforma que busca limitar el sufragio de extranjeros en Chile.

En conversación con Agricultura, Castro señaló que ambas iniciativas que se discutirán durante esta jornada, “se pueden ir a comisión mixta y yo en ningún caso quiero eso. Quiero que esto ya sea ley, con todos los acuerdos que se lograron”.

El parlamentario afirmó que tanto él como la ministra Macarena Lobos se están “jugando mucho” en esta votación. Además, recalcó que “el Gobierno debe ordenar a sus parlamentarios”.

Respecto a las multas por no votar, el diputado explicó que hoy el rango va entre $30.000 y $110.000. “No es una multa alta comparada con otros países”, añadió.

En cuanto al voto de extranjeros, Castro comentó que aumentar los años de residencia fue parte del acuerdo. “Pudimos poner multa para ellos, pero no lo hicimos. Esto no es solo cálculo político”, precisó.

DEPENDEN DEL OFICIALISMO

La Cámara de Diputados votará este lunes en la tarde los proyectos de voto extranjero y de multas por no sufragar, iniciativas aprobadas por el Senado el 10 de septiembre pasado. Ambas iniciativas dependen de que el oficialismo respete el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición.

El primero aumenta de 5 a 10 los años ininterrumpidos de residencia en el país para que los extranjeros puedan votar en Chile. El segundo establece multas de entre $34 mil y $102 mil aproximadamente por no sufragar. Este año se aplicará sólo a ciudadanos chilenos.

Este segundo texto, que concita menos acuerdo en el oficialismo, establece que “el ciudadano que no sufragare en las elecciones será sancionado con una multa beneficio municipal de 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales”.

