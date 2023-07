Presidente de la Cámara por salida de la UDI de mesa por reforma previsional: "El diálogo se inicia sin ninguna condición"

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), se refirió a la decisión de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de retirarse de la mesa técnica de la reforma de pensiones, exigiendo la salida del Gobierno del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

El nuevo líder de la Corporación afirmó que "el diálogo se inicia sin ninguna condición, uno no puede entrar al diálogo con condiciones".

"Negarse al diálogo es negarse al proceso político más fundamental, que es como la piedra angular. Si usted no tiene diálogo, no tiene proceso político, si no hay proceso político no hay ninguna posibilidad de resolver los problemas que tiene el país", agregó.

En la misma línea, el parlamentario recordó que no son una tienda del oficialismo, ya que "no fuimos parte de la plataforma con la que se construyó este Gobierno. En ese sector no estuvimos considerados, no somos de la esencia de esta coalición de Gobierno".

"No somos parte del Gobierno, pero vamos a apoyar proyectos que son parte del bien común y las reformas estructurales", puntualizó, a propósito de la reforma de pensiones, uno de los proyectos ancla de la administración del presidente Gabriel Boric al que este lunes no se le renovó la suma urgencia con el fin de "dar espacio a un acuerdo político amplio".

PURANOTICIA