Presidente de la Cámara pidió "perdón a Chile" en la Cuenta Pública "por la búsqueda de aprobación permanente a cualquier costo"

En el marco de la Cuenta Pública del Congreso Nacional, el Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, afirmó que el país merece estabilidad y le pidió a la Corporación diálogo y convivencia.

“La democracia no nos pide unanimidad. Nos pide convivencia. Y este Congreso -escúchenme bien- existe exactamente para eso: para tomar las diferencias de un país entero y transformarlas en leyes que mejoren la vida de la gente”, afirmó.

En el Salón de Honor, en una ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast, el titular de la Cámara enfatizó que “detrás de cada ley, hay una persona esperando que el Estado por fin la mire y considere” y un país que no quiere “discusiones estériles”.

En el marco de la entrega del balance legislativo de la Corporación entre el 01 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, Jorge Alessandri dijo que por el bien del país se debe dejar gobernar a quienes recibieron democráticamente este mandato. “Entender que un país no puede vivir en un estado permanente de demolición”, puntualizó.

El legislador añadió que Chile necesita y merece tener estabilidad, no solo económica, y “volver a encontrarse”.

Además, realizó una dura autocrítica y pidió perdón al país por lo que calificó como un período de “frenesí legislativo” marcado por la búsqueda de aprobación pública.

“Quiero hacer una pausa para pedir perdón a Chile y los chilenos en nombre de esta Corporación que tengo el honor de presidir”, afirmó Alessandri.

El presidente de la Cámara vinculó sus palabras con el período posterior al estallido social y cuestionó el tono que marcó parte del debate público y legislativo.

“Perdón por extralimitar los debates en un período de escarnio público reciente, a propósito de la crisis social que enfrentamos hace solo unos años”, señaló.

En esa línea, agregó: “Perdón por esa búsqueda de aprobación permanente a cualquier costo y por el frenesí legislativo sin medir consecuencias, que no tiene parangón en la historia reciente”.

BALANCE LEGISLATIVO

En materia de balance del trabajo legislativo, el Presidente Jorge Alessandri destacó algunas cifras. Entre ellas, el despacho de 93 proyectos de ley, de los cuales 66 correspondieron a iniciativas originadas en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Entre las normas tramitadas por la Cámara destacó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley 21.770) como un avance concreto para reducir trabas burocráticas y avanzar en crecimiento e inversión.

En esa misma línea, valoró el esfuerzo de todas las fuerzas políticas en torno a la actual tramitación del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

Pero, asimismo, destacó diversas inicativas en materia de seguridad pública. Alessandri sostuvo que “el crimen de hoy no es el de hace veinte años” y, en ese marco, subrayó la impotancia de seguir adelante con la agenda legislativa en la materia. En particular, agradeció al Presidente de la República por acoger favorablemente diversas propuestas que entregó junto a la Presidenta del Senado.

MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN

La Cuenta Pública también fue un espacio para realizar algunos anuncios. En primer lugar, el diputado Alessandri informó que se está avanzando en un proyecto para “recuperar y poner en valor la enorme historia republicana del Congreso Nacional de Santiago”. Para ello, añadió, las obras ya cuentan con la aprobación del Ministerio de Obras Públicas y del Consejo de Monumentos Nacionales, con una inversión de alrededor de 400 millones de pesos entre ambas corporaciones.

Así también, postuló que se impulsará una agenda de medidas para avanzar en la modernización de la Cámara, utilizando las herramientas de Inteligencia Artificial, entre otros puntos.

En tal sentido, destacó la propuesta de llegar a una tramitación legislativa 100% digital, con firma electrónica avanzada en todo el ciclo de la ley. A ello se sumaría la creación de una oficina de Análisis Legislativo con inteligencia artificial, para detectar proyectos duplicados, normas tácitamente derogadas y contradicciones legales.

Reforzó, además, la importancia de la transparencia y participación ciudadana, a través de sesiones accesibles con transcripción y subtitulado automático en tiempo real y lengua de señas; la difusion de la ley en lenguaje claro, con un resumen ciudadano de cada proyecto: qué cambia, a quién afecta y cuánto cuesta.

Igualmente, reforzar la participación ciudadana digital, con la creación de una plataforma para que las personas y las organizaciones hagan llegar sus observaciones a los proyectos mientras se tramitan.

PURANOTICIA