Mesa del Senado remite a Comisión de Ética enfrentamiento entre Campillai y Flores en el Congreso

La mesa del Senado informó que la Comisión de ética revisará los antecedentes sobre la áspera discusión que sostuvieron las senadoras Fabiola Campillai (Ind. PC) y Camila Flores (RN).

A través de un comunicado se señaló que "ante los hechos ocurridos en dependencias del Senado y que involucraron un intercambio de expresiones entre dos senadoras, el Senado reafirma que las opiniones y el ejercicio de la libertad de expresión constituyen pilares fundamentales de la actividad parlamentaria".

"Sin embargo, estos principios deben ir acompañados de un trato respetuoso que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas", añadió la nota que firman Paulina Núñez (presidenta) e Iván Moreira (vicepresidente).

"Hacemos un llamado a todas las senadoras y senadores a privilegiar el diálogo, la argumentación y el respeto institucional, especialmente en aquellos debates que involucran materias sensibles para el país y respecto de las cuales existen visiones legítimamente divergentes", agregó.

Finalmente, el comunicado informó que "por acuerdo de Comités, hemos tomado la decisión como Mesa del Senado que será la Comisión de Ética la encargada de pronunciarse sobre el tema".

DUROS EPÍTETOS

Tras un punto de prensa en que un grupo de diputados oficialistas envió una carta al Presidente José Antonio Kast para solicitar que evalúe otorgar indultos particulares a funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas que fueron condenados por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, la senadora Campillai se acercó a Flores y le dijo: "Usted que está siendo investigada por fraude al fisco, que trabaja con su amante, que paga a su amante".

A esto, Flores respondió: "Grábenla para que vean cómo se comporta la gente. Cuando la gente vota por personas que intelectualmente son deficientes y que llegan por casualidades de la vida, pasan este tipo de cosas. Ella que tiene a una hija delincuente, a un nieto delincuente, a un círculo delincuente".

Campillai arremetió de nuevo con: "Ojo con las palabras, yo no tengo hija delincuente, no me diga eso. Y usted que es una delincuente, usted debiera estar fuera, usted ya debería estar fuera porque usted está siendo investigada por fraude al fisco".

En respuesta, Flores le dijo: "Usted le da vergüenza a Chile, señora. Y espero, Presidente, por favor, que indulten lo antes posible al capitán Patricio Maturana, a quien he tenido el privilegio de visitar en la cárcel (el oficial condenado por el escopetazo a Campillai), por la persecución, por lo que ha hecho esta mujer de victimizarse, que le han pagado indemnizaciones millonarias".

Luego, Flores aseguró que Campillai "llegó acá única y exclusivamente porque da pena, por eso la eligieron, no porque tenga intelectualmente capacidad, ni porque tenga los conocimientos para llegar a ejercer un cargo que es por elección popular".

El intercambio terminó cuando Flores le señaló que "necesita más que un médico por lo que le pasó, necesita un psiquiatra". Campillai respondió: "Voh necesitai un psiquiatra", y Flores cerró con: "Se le salió lo poblacional, señora de feria".

PURANOTICIA