Detienen al presunto autor material del homicidio de estudiante en las afueras de un colegio en San Bernardo

Carabineros del OS9 detuvo al segundo implicado en homicidio del estudiante de 15 años cometido en San Bernardo el pasado 30 de julio, en el exterior del Liceo Polivalente Santiago de Compostela. Se trataría del autor material del crimen.

El crimen ocurrió al término de la jornada escolar, cuando la víctima, identificada con las iniciales Y.J.F.G., fue interceptada por dos alumnos del mismo establecimiento con quienes mantenía rencillas.

De acuerdo con la investigación, el primer imputado lo tiró al suelo para luego golpearlo y el segundo le propinó una herida cortopunzante en el tórax, falleciendo posteriormente en el Hospital Parroquial de San Bernardo.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el Departamento OS9 y Labocar quedaron a cargo de las diligencias investigativas, las que incluyeron declaraciones de testigos, reconocimientos fotográficos y análisis de registros audiovisuales.

Estas permitieron identificar a los dos adolescentes involucrados y establecer que G.A.E.A.T., de 15 años, corresponde al presunto autor material de la agresión con arma blanca. El 31 de julio fue detenido el primer imputado, J.T.O.P., de 17 años.

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