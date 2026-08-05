Detienen a informático de la Municipalidad de Huechuraba por almacenamiento y adquisición de material pornográfico infantil

Detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, detuvieron a un hombre de 36 años, chileno, sin antecedentes, por el delito de almacenamiento y adquisición de material pornográfico infantil.

En detalle, el comisario Alán Constela informó que durante la indagatoria se encontraron 113 fotografías correspondientes a material de niños, niñas y adolescentes siendo violentados sexualmente.

Estas imágenes estaban en el computador que utilizaba el detenido para sus funciones como informático en el municipio de Huechuraba

La causa inició tras una denuncia anónima en donde funcionarios de la municipalidad acusaban al detenido de acceder ilícitamente a información y archivos privados de los dispositivos que utilizaban.

El computador fiscal del exfuncionario fue periciado, encontrando los archivos sustraídos, además de la carpeta contenedora del material pornográfico infantil, por lo que fue detenido.

Durante la entrada y registro al domicilio del detenido, se incautaron tres teléfonos celulares, un notebook, un CPU y siete discos duros, los que fueron derivados al Departamento Forense Digital para ser revisados.

Gracias al trabajo de cooperación internacional, la brigada especializada obtuvo información clave en donde se vinculó el correo electrónico del imputado a la descarga de este tipo de material en más de una ocasión.

(Imagen referencial)

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