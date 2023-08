Presidente de la Cámara: "Hay un clima de crispación, de enojo y ansiedad, que va más allá del 11 de septiembre de 1973"

El presidente de Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), aseguró que "hay un clima de crispación" entre los parlamentarios que va más allá del golpe de Estado.

En entrevista con CNN Chile, sostuvo que en la Cámara Baja se vive “un ambiente muy constructivo y muy positivo en general (…), pero cuando se suscitan hechos muy susceptibles de una división, hay algunos parlamentarios que saltan de una manera muy violenta”.

Respecto al debate que existe en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y las diferentes aristas que se viven en el Parlamento, el presidente de la Cámara señaló a que “hay un clima de crispación, de enojo, de ansiedad, que va más allá del 11 de septiembre de 1973”.

Además, comentó que este clima de discusión se debe a “que tiene que ver con problemas de la sociedad chilena”, los cuales “no han sido capaz de resolver”.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre cómo evalúa la forma en que el Gobierno está llevando a cabo esta conmemoración, Cifuentes enfatizó que “hasta ahora no han enfrentado la conmemoración (…) yo no he visto ninguna acción todavía”.

PURANOTICIA