Presidente de la Cámara critica al Gobierno por demora en presentar un plan ante cobros excesivos en cuentas de la luz

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), criticó al Gobierno por la tardanza en presentar un plan de solución para los cobros excesivos por el mal cálculo en las cuentas de luz.

“Está toda la disponibilidad para trabajar temas presupuestarios. Si es necesario por parte del Gobierno, nosotros lo vamos a tramitar express, pero no he recibido ningún llamado de ninguno de los ministros", señaló el parlamentario en conversación con radio Universo.

Y añadió que “otras veces sí me han llamado para otros proyectos que quizás son mucho menos importantes o menos urgentes, pero esta vez no hemos recibido absolutamente nada”.

El legislador emplazó al Presidente Gabriel Boric a “hablar un poco menos de política contingente a las elecciones y salir a hablar con respecto a esto. El tomar este problema como suyo y no esperar hasta enero y tratar de ponerle paño frío a esto”.

Sobre la idea de impulsar una ley corta, el diputado de RN comentó que “si quiere hacer algo por vía de ley, nosotros se lo sacamos en una semana”.

