Presidente de la Cámara condena dichos de Eduardo Artés y acude al Servel: "No me interesa ver un nuevo 18 de octubre"

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, calificó como “impresentables” las declaraciones emitidas por el candidato presidencial Eduardo Artés, quien señaló que un eventual gobierno de derecha no podría gobernar debido a la presión de las movilizaciones en las calles.

“Me parece impresentable que una persona que quiere estar bajo el escrutinio o el voto público establezca que puede existir una línea paralela en base a la violencia para sacar a algún candidato de derecha democráticamente electo. Esa clase de personas tiene que rendir cuentas, al menos ante la sociedad, porque esa no es la vía. Chile no merece esa clase de llamados”, afirmó el parlamentario de RN.

El titular de la Cámara advirtió que este tipo de declaraciones son contrarias a los principios básicos de la democracia: “No me interesa ver un nuevo 18 de octubre simplemente porque aparece una persona de derecha gobernando el día de mañana. Nuestro país ya superó la violencia como herramienta política y no vamos a permitir que se siembren discursos que buscan retroceder en ese camino”.

Además, Castro informó que se remitieron los antecedentes al Servicio Electoral y que se analizarán todas las acciones correspondientes ante eventuales infracciones.

“Hemos enviado los antecedentes al Servel y vamos a estudiar todas las acciones que correspondan en este caso, porque aquí hablamos de un candidato que al parecer no estaría respetando las reglas de la democracia o, derechamente, haciendo llamados al levantamiento en base a la violencia", dijo.

"Eso es inaceptable y no lo vamos a tolerar. Este tipo de hechos el país lo superó hace mucho tiempo y no lo queremos volver a repetir", concluyó.

