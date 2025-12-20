Presidente de la Cámara califica como “gravísimo” ataque contra parlamentario

Un amplio repudio generó la agresión sufrida por el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, quien fue atacado este sábado al interior del Mall Plaza Norte, en Huechuraba. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, calificó lo ocurrido como “gravísimo” y destacó que cualquier ciudadano debe poder transitar libremente sin temor a ser agredido por sus ideas políticas.

El incidente fue registrado en video y difundido en redes sociales, mostrando cómo el agresor increpó al parlamentario por declaraciones sobre la ley de las 40 horas, antes de propinarle un golpe por la espalda en la cabeza. Meza respondió de manera serena, pero el individuo persistió en su actitud agresiva hasta la intervención de terceros.

Desde el Congreso, Castro anunció que se recopilarán todos los antecedentes para presentarlos ante la justicia, enfatizando que no se permitirá que un parlamentario sea atacado por pensar distinto. En paralelo, la bancada del Partido Republicano calificó el ataque de “cobarde” y reafirmó su compromiso con la democracia y la libertad de expresión.

El diputado José Carlos Meza presentó la denuncia correspondiente, mientras su colectividad subrayó que este tipo de episodios no los amedrentará. El senador electo Arturo Squella señaló que hechos de esta naturaleza deben ser condenados por quienes valoran la convivencia política y la democracia en Chile.

