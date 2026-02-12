Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades tras amenazas a alcaldesa de Lo Espejo: "No permitiremos amedrentamientos del narco"

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, se mostró preocupado por las amenazas de muerte contra la edil de Lo Espejo Javiera Reyes y aseguró que se contactó de inmediato con ella para brindarle apoyo judicial.

Alessandri, en declaraciones a Radio Bío Bío, comentó el hecho de que narcotraficantes ofrecieron $100 millones para pagar a un sicario que acabara con la vida de la alcaldesa Reyes.

“Apenas tomamos conocimiento de esta grave denuncia de la alcaldesa Reyes, la llamé y le envié un mensaje para ponernos a su disposición para acompañarla en la presentación de la denuncia frente al Ministerio Público”, declaró el jefe comunal.

Asimismo, el líder de la Asociación Chilena de Municipalidades añadió que ya gestiona “una reunión con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para abordar la situación de riesgo que enfrenta la alcaldesa Reyes”, quien cursa un embarazo de ocho meses. En esa línea, Alessandri subrayó la urgencia de adoptar medidas de resguardo para la autoridad comunal.

“Estamos gestionando una reunión con el ministro de Seguridad para pedirle que se adopten las medidas que garanticen la seguridad de la alcaldesa”, sostuvo Alessandri.

Alessandri enfatizó que la defensa de Reyes es también una causa de todos los alcaldes del país. El presidente del organismo aseguró que la institución se moviliza en respaldo de sus miembros cuando enfrentan situaciones de amenaza o violencia.

“Lo hemos dicho siempre cuando un alcalde está en problemas, todos lo estamos, y la Asociación se alinea tras quien necesita ayuda”, afirmó el alcalde de Zapallar.

“No vamos a permitir que ningún alcalde de Chile sea amedrentado por el narcotráfico y confiamos que junto a la nueva ministra de Seguridad haremos frente con fuerza a este tipo de hechos. Vamos a erradicar a los narcotraficantes de nuestro territorio y es mi compromiso como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades estar siempre apoyando a cualquier alcalde”, sentenció Alessandri.

