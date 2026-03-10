Click acá para ir directamente al contenido
Sujeto con antecedentes policiales fue asesinado a balazos en Quilicura: crimen tendría características de sicariato

Alrededor de las 22:00 horas, mientras la víctima abordaba su vehículo en calle Las Violetas, población Valle de la Luna, fue atacado por dos sujetos en motocicleta.

Martes 10 de marzo de 2026 08:23
Un hombre de 43 años, con antecedentes penales, fue asesinado a balazos en la comuna de Quilicura, en un crimen que tiene características de sicariato.

Alrededor de las 22:00 horas, mientras la víctima abordaba su vehículo en calle Las Violetas, población Valle de la Luna, fue atacado por dos sujetos en motocicleta.

Los desconocidos le dispararon en al menos siete oportunidades y se dieron a la fuga, mientras que un vecino acudió en ayuda del herido y lo trasladó a un SAPU, donde falleció.

Además, tras revisar el vehículo de la víctima, Carabineros incautó una cifra superior a los $5 millones y distintas joyas ubicadas en el maletero.

Por las características del crimen, el caso quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y de la Brigada de Homicidios de la PDI.

