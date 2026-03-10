Presidente Boric defendió a Giorgio Jackson y lamentó "intento de asesinato público" en su contra tras revelarse el caso Fundaciones

A pocas horas de dejar La Moneda, el Presidente Gabriel Boric participó en «Las caras de La Moneda», espacio de Canal 13 conducido por Mario Kreutzberger.

Al principio de la entrevista, el popular Don Francisco le recordó al Mandatario un consejo que le había dado el fallecido Presidente Sebastián Piñera.

"El Presidente Sebastián Piñera le dijo a usted que se sacara una foto cuando empezara, y se sacara otra cuando terminara, y nosotros hicimos esa pega. Le tenemos acá la foto para que usted la vea", señaló Kreutzberger a la vez que aparecían las imágenes.

Tras ver las fotos, el mandatario respondió que "no está tan mal, yo pensé que podía ser peor. Pero tiene una trampa, porque yo creo que, de seguro, alguien me debe haber metido una peineta en el pelo, porque soy más pelado de lo que parece ahí".

CON JACKSON EN EL ESTUDIO

En otra parte de la entrevista, el Presidente Boric defendió a su exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, presente en el estudio, y aseguró que existió un "intento de asesinato público" en su contra por el caso Fundaciones.

El Presidente aseguró que "Giorgio Jackson, además de ser absolutamente inocente de todo lo que se le ha imputado de manera muy injusta, declarado por tribunales, por la justicia, es un tipo con una integridad de la cual no tengo ninguna duda", dijo.

"No es solo mi amigo, es mi hermano de camino y va a seguir siendo", agregó el jefe de Estado.

Además, sostuvo que no le "cabe ninguna duda que vamos a seguir trabajando juntos en esta convicción que nos mueve, que es de hacer mejor a Chile".

Durante la entrevista, Jackson fue consultado por el motivo por el que dejó Chile y descartó el caso Fundaciones, pero declaró que "hay que reconocer que por toda la combinación de factores que ocurrieron, tanto el Caso Fundaciones que explota, pero sobre todo fue el inusual robo (de computadores) que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social".

Luego, el Jefe de Estado cerró el tema asegurando que Jackson "ha sido un compañero de ruta muy importante durante todo este tiempo, creo que es muy injusto el intento de asesinato publico que se ha hecho con él a partir de mentiras, de fakenews".

INDULTOS

El Presdente también explicó por qué indultó a detenidos y condenados por delitos cometidos durante el estallido social, pese a las críticas que surgieron por esa decisión.

Al respecto, indicó que "tenía un compromiso durante la campaña con las agrupaciones de familiares de muchos jóvenes que estaban presos en ese momento (...) la mayoría, además, estaba en prisión preventiva por crímenes o por delitos de no gran significancia".

"Me pareció razonable cumplir con el compromiso que tenía", agregó el Gobernante.

Asimismo, manifestó que "fue algo, por cierto, muy polémico, era algo que habíamos dicho desde el comienzo. Era algo que no tenía acuerdo en todo el gobierno y, por lo tanto, es una decisión que asumo yo responsablemente. Yo asumo la responsabilidad de esto, no se lo endoso a nadie".

CASO MONSALVE

Además, luego de destacar la gestión de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y los logros que ha tenido esta administración en materia de género, el Presidente Boric hizo un mea culpa por uno de los principales flancos de su gobierno: el caso Monsalve.

"Nuestros detractores han utilizado el caso Monsalve, que es un caso terrible del que tiene mucho de qué hablar, para tratar de decir que acá no se ha hecho nada. Y eso es absolutamente falso", sostuvo.

"El caso Monsalve fue una sorpresa, da lo mismo si me afecta a mi personalmente, lo que importa es que hay una víctima y esa víctima merece todo el respeto", agregó.

También expresó que "ya ha pasado mucho tiempo, pero fueron 70 horas donde se tomó una determinación de que el subsecretario tenía que salir… No debieron haber sido 70, debieron haber sido mucho menos, y eso es responsabilidad exclusiva mía".

"Son parte de los aprendizajes de manejo de crisis que se tienen que tener en momentos difíciles", sostuvo el Presidente.

También reconoció que el caso "evidentemente tuvo costos y consecuencias", pero acusó que "se ha utilizado de mala fe para tratar de decir que este gobierno no se ha hecho cargo de la agenda de equidad de género y yo insisto en que eso es absolutamente falso, y la historia y el tiempo lo va a demostrar".

"Hoy el proceso judicial contra el exsubsecretario Monsalve sigue su curso, no ha habido ninguna defensa corporativa del gobierno en esto, no ha habido jamás algún intento de ocultar información", cerró.

PURANOTICIA