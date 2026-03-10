Detienen a conductor del camión que trasladó cadáver de mujer a las afueras de la casa de la Alcaldesa de Quinta Normal

La PDI detuvo al conductor del camión que trasladaba el cadáver de una mujer de 26 años, chilena, abandonado dentro de una caja frente a la residencia de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), el fin de semana pasado.

El detenido corresponde a un hombre de 52 años, quien –según consigna Meganoticias.cl– actualmente permanece recluido al interior de la Brigada de Homicidios Centro Norte.

Se estima que la caja fue abandonada el sábado, pero solo el domingo en la tarde los vecinos de calle Embajador Gómez denunciaron los malos olores que provenían del bulto. La misma alcaldesa instruyó que personal de Aseo y Ornato retirara la caja, pero al abrirla lo trabajadores encontraron el cuerpo.

Al respecto, en un comunicado, la Municipalidad de Quinta Normal informó que "se ha tomado conocimiento a través de la denuncia de vecinos de un bulto que habría sido dejado en medio de la vía pública en la comuna".

"El bulto fue retirado por personal de la Dirección de Aseo del municipio, tras lo cual se pudo comprobar que correspondía a un cuerpo, por lo cual se puso en funcionamiento los procedimientos policiales e investigativos que corresponden a una situación de este tipo", añadió.

"Efectivamente, cabe informar que el cuerpo fue depositado frente al domicilio de la alcaldesa Karina Delfino", confirmó.

