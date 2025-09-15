Presidente de Evópoli y decisión del Tricel de inhabilitar a Jadue: "Era algo que yo habría esperado de voluntad propia del PC"

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, se refirió a la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de inhabilitar la candidatura a diputado por el Distrito 9 de Daniel Jadue, por su calidad de imputado en el marco del caso Farmacias Populares.

En conversación con Infinita, valoró la resolución del Tricel y señaló que “más allá del caso puntual (…) lo que me hace sentido es que está funcionando la institucionalidad”.

“Me alegra que eso haya ocurrido. Era algo que yo habría esperado de voluntad propia del Partido Comunista, porque no es duda para nadie que la política está desacreditada y que tiene que hacer un esfuerzo por volver a recuperar la confianza en la ciudadanía, entonces cuando dejamos dudas de casos de corrupción, me parece que le hacemos un flaco favor a la política y eso es lo que estuvo haciendo el PC”, añadió.

El timonel de Evópoli recalcó que “los partidos políticos debemos tener un estándar mayor a ese, y si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía, este es el tipo de cosas de las cuales nosotros debemos ser tremendamente claros en todo momento, cosa que no lo ha sido el PC”.

En esta línea, manifestó que “no nos merecemos tener en el Congreso a personas que están con la cabeza en otro lado y menos aún acusados por casos de corrupción, tienen que estar los mejores (…) es llamativa la decisión del PC de insistir en una candidatura como la de Jadue”.

