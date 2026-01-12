Presidente de Evópoli y conformación del gabinete de Kast: "Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición"

El presidente de Evopoli, Juan Manuel Santa Cruz, que durante la campaña presidencial se mostró reticente a apoyar un eventual gobierno de José Antonio Kast, ahora valoró la posibilidad de un mandato que represente a toda la derecha.

"José Antonio Kast habló de trabajar sobre un gobierno de emergencia y a mí me parece que eso es clave, porque habilita que todos quienes son parte de la oposición hoy día pueden participar", manifestó en entrevista con La Tercera.

Aseguró que su colectividad está dispuesta a colaborar con el futuro Gobierno, aunque eso “depende obviamente del Presidente electo y finalmente del diseño que él quiera darle a su gabinete”.

Santa Cruz reconoció que existió “un debate dentro del partido, que no ha sido fácil” y que “es públicamente conocido que somos un punto político distinto, que hemos tenido muchas diferencias, pero eso no quita que el Presidente electo hoy día es José Antonio Kast y que él invitó a colaborar”.

“El esfuerzo por buscar mantener una base de apoyo lo más amplia posible es esencial. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante que en el Gobierno se puedan ver representados todos quienes son parte de la oposición hoy día”, añadió.

Sobre la opción de independientes en el futuro gabinete, sostuvo que “la política se hace sobre la base de colectivos, sobre un lote con el que tú operas, por lo tanto, este Gobierno no va a ser distinto a todos los que ha habido en el pasado que requieren de los partidos”.

"Así que más allá de si la persona es independiente o no, lo importante es que genere empatía con el Congreso, como le decía antes, con los partidos políticos que están apoyando ese gobierno", complementó.

En cuanto a la posible disolución de su partido debido a la baja votación que obtuvieron en las últimas votaciones, aseguró que cuentan con “fuertes argumentos jurídicos” para impugnar esa posibilidad.

Por otra aparte, aseguró que las comparaciones entre los estilos del expresidente Sebastián Piñera y Kast son “inevitables”, pero “odiosas”. “El Presidente electo ha dicho que no va a ser así (como Piñera), pero la verdad es que eso yo también lo valoro mucho, de delegar en sus equipos y en los que saben aquellas cosas que él no sepa”, dijo.

