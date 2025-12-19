Presidente de Evópoli plantea que candidatura de Bachelet a la ONU debe ser respetada por el futuro Gobierno de Kast

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, se refirió a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y a la postura que debería adoptar el futuro gobierno de José Antonio Kast, luego de que el Presidente electo comunicara que una de sus primeras decisiones será definir si respalda o no la postulación de la exmandataria. Para ello, el republicano solicitó una reunión con la exautoridad.

En conversación con La Tercera, explicó que “yo pienso que los jefes de gobierno que hacen de jefe político dentro del país cuando están hacia afuera hacen de jefe de Estado. Y yo critiqué muchas veces al Presidente Boric porque en muchas de sus alocuciones respecto de situaciones en el mundo, en mi opinión, no estaba representando al Estado de Chile en su totalidad”.

El dirigente agregó que mantiene esa misma lógica respecto de Kast: “Creo que el Presidente electo José Antonio Kast tiene que representar al Estado de Chile. Si el Estado de Chile tiene una candidatura presentada, en mi opinión, ha de ser respetada, salvo que haya, de verdad, algún cambio de escenario o algún cambio en la política interna o lo que fuere, que amerita ser un cambio. Pero como tal, o hasta antes que eso en el fondo, en mi opinión, ha de respetarse lo que el Estado de Chile ha presentado”.

Santa Cruz insistió en que la revisión que hará Kast no debería basarse en “consideraciones políticas”. A su juicio, “eso tiene que ser mirando y velando por lo que mejor le conviene a Chile. Y si hay aquí la posibilidad de que Chile quede bien posicionado en el mundo producto de esta candidatura, ya sea porque tiene chance de salir electa o porque tiene la posibilidad de que Chile sea conocer al mundo de mejor manera, entonces a mí me hace sentido que esa candidatura continúe”.

Santa Cruz también abordó la discusión sobre un eventual apoyo del futuro gobierno de Kast a una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El Presidente electo descartó participación directa de Chile, aunque expresó respaldo político a una acción de ese tipo.

En cambio, sostuvo: “Yo creo que hay que ser respetuoso de los Estados con todos los problemas que puedan tener y, por lo tanto, a mí eso hoy día no me hace sentido. Pero habrá que ver cómo evoluciona eso”.

El presidente de Evópoli reforzó su postura, señalando que "con los conocimientos que tenemos hoy, yo no estoy por una intervención militar en otro Estado, de un país foráneo”.

Y añadió: “En mi opinión no va en línea con el respeto del derecho internacional y finalmente nos guste o no, en un mundo globalizado compuesto de cientos de países, la única manera que tenemos de entendernos es a partir de estas reglas internacionales que tenemos y una de esas es el respeto por la autonomía de los distintos Estados y su soberanía. Por lo tanto, yo creo que violar eso sin un verdadero motivo para hacerlo, creo que no corresponde”.

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de una futura coalición entre los partidos de oposición, Santa Cruz advirtió que “sería un error forzar” un conglomerado. “Hoy día hay que partir, más que por los nombres que se van a poner en el próximo gobierno, por los cambios que hay que hacer (...) Si tenemos acuerdos sobre eso, entonces podemos seguir trabajando y colaborando en unidades de los espacios que cada uno tiene”, señaló.

Finalmente, cerró con una metáfora: “Primero pololeemos, después vemos si nos comprometemos a algo más”.

(Imagen: Evópoli)

