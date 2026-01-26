Presidente de Evópoli defiende vigencia del partido y anticipa apelación ante eventual disolución

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, se refirió a la situación de su partido y expresó que la "moderación que trae el partido al sistema político y la sensatez en la discusión pública le hacen bien a Chile".

En conversación con Tele13 Radio, Santa Cruz afirmó que "somos un partido plenamente vigente. De hecho, se supone que nos van a notificar de que vamos a entrar en un proceso de disolución, pero eso ni siquiera ha ocurrido aún".

"Ahora, sabemos que va a ocurrir, así que cuando el Tricel califique las elecciones de noviembre, que no ha pasado, con eso el Servicio Electoral puede notificar a los distintos partidos que no cumplan con los requisitos que exige la Ley de Partidos Políticos. Para mantener su vigencia, nos notifica de disolución. Eso probablemente nos va a ocurrir a nosotros", explicó.

En ese sentido, dijo que apelarán ya que "la ley exige que para que un partido mantenga su vigencia requiere de obtener el 5% de los votos, cosa que no obtuvimos, o 4 parlamentarios. Y Evópoli tiene a 4 parlamentarios: tiene a dos senadores, el senador Keitel y el senador Cruz Coke, y tiene a dos diputados, a Tomás Kast y a Jorge Guzmán".

El timonel de Evópoli señaló que "nuestro problema no tuvo que ver con las ideas, nuestro problema de por qué nos fue mal tuvo que ver con la acción política, con el cómo llegábamos con esas ideas a la calle, cómo llegábamos a las personas, al votante. Y ahí hay algo que no estamos haciendo bien, porque claramente hemos tenido malos resultados electorales o tuvimos un muy mal resultado electoral en noviembre".

Santa Cruz recalcó que "un partido como Évópoli le hace bien a Chile, creemos que la moderación que trae Évopoli al sistema político y la sensatez que pone en la discusión de política pública le hace bien a Chile, y por lo tanto vamos a buscar la forma de mantenernos vigentes y seguir contribuyendo al país".

