Presidente de Evópoli cuestiona posible nombramiento de Carter en Ministerio de Seguridad por su calidad de senador electo

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, se refirió a la posibilidad de que el senador electo Rodolfo Carter sea nombrado como ministro de Seguridad Pública, en el próximo gabinete de José Antonio Kast.

En conversación con radio Agricultura, dijo que "a mí no me hace sentido pedirle a parlamentarios que dejen su rol de representar a la ciudadanía, con lo que fueron electos, porque aquí tienen un mandato constitucional a través del voto, por participar de un Gobierno".

“Entiendo que puede haber excepciones, pero miro eso con distancia, porque algunas semanas atrás, hubo electores que votaron por alguien y, por lo tanto, esperan que ese alguien los represente y no que dejen ese rol”, añadió.

El timonel de Evópoli manifestó que preferiría que este tipo de cosas "no ocurriesen, entiendo que bajo ciertas situaciones tienen que ocurrir, pero hasta ahora, en todo caso, no hay ninguna confirmación de que eso vaya a ocurrir".

“A mí me parece que los parlamentarios y todos quienes han sido elegidos en un cargo de elección popular, sean alcaldes o lo que fuera, en el fondo, se deben finalmente a ese elector", subrayó.

PURANOTICIA