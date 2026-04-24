Presidente de Anatel puso en duda que norma que modifica Ley de Propiedad Intelectual en plan de Reconstrucción contribuya a reactivar la economía

El presidente de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), Pablo Vidal, cuestionó la norma incluida en el plan de Reconstrucción Nacional ingresado al Congreso por el Gobierno de José Antonio Kast, que modifica la Ley de Propiedad Intelectual, para el uso de contenidos sin pagar derechos, y cuestionó que su implementación contribuya realmente a la reactivación económica.

Durante una conversación con radio ADN, el líder gremial descartó que la medida vaya en línea con los objetivos centrales del Ejecutivo. “Nosotros no vemos relación entre lo que el Gobierno ha planteado que es la prioridad de este proyecto, que es la reconstrucción y la reactivación económica, con esta iniciativa que no tiene un impacto económico. No es cierto que esto pueda generar dinamismo económico en el ámbito digital”, declaró.

En esa misma línea, el representante de la televisión abierta planteó sus reparos sobre el espacio legislativo donde se debate el tema, argumentando que “hoy existe un proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, que está en segundo trámite constitucional en el Senado. Entonces, si esta iniciativa el Gobierno la quiere impulsar, ¿Por qué no la estamos discutiendo en el contexto de ese proyecto de ley?”.

Al profundizar en las consecuencias prácticas de la disposición, Vidal precisó que la redacción busca “incorporar una excepción donde dice que es lícito, sin remunerar ni obtener autorización, reproducir, adaptar, distribuir o comunicar al público cualquier obra para el uso de estos procesamientos de datos masivos por parte del sistema de inteligencia artificial”.

Un antecedente clave mencionado por el timonel de Anatel es que la Cámara de Diputados ya había rechazado una propuesta de características similares que fue presentada en 2024. Frente a este escenario, manifestó su desconcierto: “Dos años después, vemos que el Gobierno actual, de otro color político, vuelve a proponer este mismo artículo redactado textual a cómo se ingresó hace dos años, que ya fue rechazado por la Cámara, en un proyecto de reconstrucción. Nosotros no lo entendemos”.

El impacto directo sobre los autores locales fue otro de los puntos abordados. “No puede ser que alguien tenga derecho a usar la creación de otro sin permiso, sin pagar, para crear otro contenido y cobrar por esas suscripciones sin pagarle al creador original del contenido. Esa es la realidad a la que estamos hoy día enfrentados”, advirtió, para luego recalcar que con esta normativa “lo que estamos haciendo es legalizando e institucionalizando que estas empresas puedan usar los contenidos que crean los creadores chilenos”.

A modo de conclusión, el presidente de la asociación gremial alertó sobre el daño estructural que sufriría el sector creativo, asegurando que la iniciativa “destruye el derecho de autor de los medios de comunicación, de los músicos, de los directores, de los guionistas, que ya son, en general, creadores que tienen dificultades para recibir financiamiento”.

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