Presidente de Amarillos se desmarca de Demócratas sobre candidatura a la alcaldía por Santiago: "No apoyamos todavía a Desbordes"

El presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, se refirió al apoyo entregado desde Demócratas a la candidatura de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes.

Cabe señalar que ambos partidos habían pactado una alianza electoral para competir de cara a las próximas elecciones municipales.

En conversación con La Tercera TV, el legislador manifestó que “no apoyamos todavía a Desbordes. Primero tenemos institucionalidad, yo no me mando solo. Soy un presidente de partido relativamente ordenado y dentro del partido hay muchas voces con las que uno consulta”.

El timonel de Amarillos afirmó que el apoyo de Demócratas a Desbordes es “una estrategia muy legítima, pero nosotros en su momento vamos a apoyar a candidatos a alcaldes y seguramente apoyaremos a algunos candidatos de Chile Vamos, ese no es el problema. Lo que pasa es que no puedo llegar, sacar un tweet y decir apoyo a tal candidato, si vamos a hacer algo tiene que ser institucionalizado”.

"De alguna manera nosotros representamos esa alma de la institucionalización que se fue perdiendo en este país. Nosotros representamos el alma de la concertación y lo decimos con mucho orgullo", expresó.

En cuanto a una posible fusión con Demócratas, Jouannet aseveró que “por distintas circunstancias no estamos juntos, nosotros partimos en un contexto de rechazo al primer proyecto constitucional" y señaló que "como Amarillos que tenemos que desarrollarnos primero electoralmente en las municipales y después en una representación parlamentaria".

