Presidente de Amarillos cuestiona propuestas "demagógicas" y "populistas" de Kaiser y Kast: "Las fórmulas mágicas no existen"

El presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, se refirió a la promesa de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, de terminar en un año con los grupos terroristas en La Araucanía y criticó otras propuestas “demagógicas” y “populistas” de Johannes Kaiser y José Antonio Kast.

“Evelyn Matthei planteó que en un año termina con los grupos terroristas de La Araucanía. Cuando fui intendente regional existió un momento en que el conflicto mostraba señales de avance. Había una Araucanía distinta, íbamos por buen camino, pero los intendentes que vinieron después no siguieron esa ruta y se pudrió todo”, aseguró en entrevista con radio Duna.

Consultado sobre las propuestas de los otros candidatos de la derecha, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, el diputado fue categórico: "Las fórmulas mágicas no existen. Cuando uno escucha al candidato de la extrema derecha hablar del cierre de la frontera, eso es demagogia, de ambos candidatos”.

En la misma línea, apuntó a la falta de coherencia en sus planteamientos: “No se atreven a hablar de policía militar en la frontera porque los militares los llaman", aclaró.

Además, Jouannet cuestionó la viabilidad de algunas ideas impulsadas por ambos dirigentes: “Las propuestas muchas no son viables. En el caso de Kaiser excede la demagogia y el populismo porque se nota que le está hablando a un nicho pinochetista”.

Finalmente, consultado sobre un eventual escenario en que Evelyn Matthei no logre pasar a segunda vuelta, respondió: “Esa es una decisión que va a tomar el partido en su momento. En la elección pasada voté nulo porque no me sentía parte de ninguno de los dos proyectos”.

