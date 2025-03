Presidente Boric y sus reflexiones de su último año de Gobierno: “No se puede construir un país prescindiendo de quienes piensan distinto”

El Presidente Gabriel Boric, a menos de un año de concluir su mandato, reflexionó sobre los logros y desaciertos de su gobierno, destacando avances en la reforma de pensiones y en políticas públicas como la creación del Ministerio de Seguridad y la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres.

Sin embargo, también reconoció algunos errores, como la falta de autocrítica en la conformación inicial de su gobierno y su gestión con respecto al primer proceso constituyente, donde hubo condescendencia con sectores que no asumieron responsabilidades.

En entrevista con la Agencia EFE, el mandatario expresó que, “si pudiera retroceder, habría acelerado el proceso de diálogo intergeneracional dentro del gobierno y sido más claro respecto a las advertencias sobre la deriva de la primera Convención Constitucional”. A pesar del rechazo de la propuesta constitucional en el plebiscito, destacó que “el proceso fue un aprendizaje y la reforma de pensiones surgió como un resultado de este aprendizaje político”.

En cuanto a las próximas elecciones, Boric consideró que “la ultraderecha ha crecido globalmente, algo que también se refleja en Chile”. Aunque se mostró consciente de la competencia electoral, destacó la importancia de que “el progresismo ofrezca una alternativa clara para mejorar la calidad de vida y crear una sociedad más igualitaria”.

“La izquierda tiene parte de responsabilidad en ello, porque se necesita menos retórica y más acción para mejorar la vida del pueblo. Es esencial tener ideología y convicción, pero también un enfoque pragmático que considere a quienes piensan distinto dentro del marco democrático”, dijo Boric.

Sobre el panorama mundial, el Presidente opinó que el “desorden mundial se ha acelerado debido a la influencia de líderes disruptivos como Donald Trump, cuyo estilo busca generar miedo y angustia”.

Subrayó que Chile, aunque consciente de su posición geopolítica, “debe defender sus principios y no dejarse arrastrar por esta corriente”. Enfatizó la importancia de “defender el derecho internacional, especialmente en conflictos como la invasión de Ucrania y la situación en Gaza”.

El Presidente expresó su preocupación por la impredecibilidad de la política de la nueva administración estadounidense, especialmente en cuanto a la imposición de aranceles. Consideró que “la política debe ser predecible, con una visión a largo plazo y ajustable a las condiciones cambiantes, algo que actualmente falta en Estados Unidos”. Frente a esta incertidumbre global, destacó la importancia de que Chile considere sus alternativas estratégicas.

Frente al hecho de que Chile sea sede de una cumbre de líderes progresistas de Europa y Latinoamérica, Boric subrayó la importancia de ofrecer soluciones positivas en lugar de simplemente temer a la ultraderecha. A pesar de considerar a la ultraderecha como un adversario político, señaló que “mi enfoque no es el miedo, sino la presentación de alternativas que mejoren la vida de las personas. La lucha por la integración debe ir más allá de los gobiernos y debe basarse en proyectos como el corredor bioceánico para conectar Brasil, Paraguay, Argentina y Chile”.

En cuanto a su evolución personal, Boric reconoció que “la Presidencia me ha mostrado la importancia de los consensos y el matizar mi visión política. No he cambiado radicalmente, sino que he madurado durante este tiempo en el cargo”.

Resaltó que los principios son fundamentales, pero que “es necesario adaptarse a nuevas circunstancias y reflexionar”. Al referirse a su futuro después de dejar la Presidencia, dijo que “no me estoy preparando para un segundo mandato, sino que me enfoco en consolidar los logros del gobierno y continuar con un proyecto político a largo plazo, pensando en el bienestar del pueblo”.

