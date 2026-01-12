Presidente Boric y Kast se saludan cordialmente en inauguración del Congreso del Futuro

El Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast tuvieron este lunes un distendido cara a cara en la sede del Congreso Nacional de Santiago, luego de sus polémicas de la semana pasada.

Ambos llegaron la mañana de este lunes a la sede parlamentaria con el fin de para participar en la inauguración de una nueva edición del Congreso del Futuro, donde los dos entregarán un mensaje.

Primero llegó el republicano y poco después ingresó Boric, quien luego de saludar a los presentes se acercó a Kast a saludarlo. Se estrecharon las manos y hablaron por cerca de un minuto sin gestos de malestar.

Las polémicas surgieron tras las críticas de Kast a las leyes de amarre del Gobierno, mientras que el Presidente Boric rechazó las afirmaciones del republicano de que el país se está cayendo a pedazos.

El Congreso Futuro 2026 se desarrollará hasta el 17 de enero, con actividades presenciales en Santiago, presencia en todas las regiones del país y transmisión abierta para Chile y el mundo.

Bajo el lema “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”, esta versión reunirá a más de 120 expositoras y expositores nacionales e internacionales, convocando a la ciudadanía a reflexionar sobre los grandes desafíos contemporáneos.

Entre los hitos de esta edición destaca la participación de tres Premios Nobel: Ardem Patapoutian (Estados Unidos), Premio Nobel de Fisiología o Medicina; Jack Szostak (Estados Unidos), Premio Nobel de Química; y Rattan Lal (India / Estados Unidos), Premio Nobel de la Paz.

