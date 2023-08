Presidente Boric y el contexto que vive el país a días que se conmemoren 50 años del golpe: "El ambiente está eléctrico, está cargado"

El presidente Gabriel Boric se refirió al contexto que vive Chile en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, asegurando que "el ambiente está eléctrico"

El Mandatario dijo en el acto de conmemoración por el 42° Aniversario de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile (UTEM), que este aniversario se realiza en un momento especial en el país, porque "como todos sabemos, el ambiente está eléctrico, está cargado. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo siento que si toco a alguien le voy a dar la electricidad en cualquier momento".

Luego recordó que "estamos a pocos días de conmemorar los 50 años del quiebre de la democracia, hay algunos que nos invitan a dar vuelta la página, a olvidar el pasado y a proyectarnos solamente a un futuro esplendor, pero no hay futuro esplendor posible sin memoria y sin verdad".

También aseguró que "Chile necesita hoy mucho diálogo y necesita diálogo entre nosotros y entre quienes piensan distinto. Y la verdad es que no ha sido fácil, pero que no les quepa duda que como Presidente de la República no voy a dejar de intentarlo”.

Finalmente, expresó que las fuerzas políticas necesitan “reconocer nuestras diferencias, volver a construir confianzas y ser capaces de generar acuerdos, pero acuerdos no que vayan en beneficio de las partes que negocian, sino que en beneficio de la calidad de vida del pueblo de Chile que hoy día representamos. Ese es el llamado que hago desde el gobierno”.

