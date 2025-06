Presidente Boric y caso ProCultura: "Hay gente que te invita a ser siempre desconfiado"

El Presidente Gabriel Boric abordó el caso ProCultura y comentó sobre su relación con el fundador de la fundación, Alberto Larraín.

En conversación con Tele13 Radio, el mandatario expresó que sus “sentimientos personales no son lo relevante. Lo importante es que las instituciones funcionen”.



“En el caso de Alberto Larraín, yo no hablo, no tengo contacto con él. Yo trabajé con él siendo diputado en materias de salud mental y de infancia”, aclaró.



Y apuntó a que "hay gente que te invita a ser siempre desconfiado. Y cuando uno es siempre desconfiado y empieza a desconfiar de todo, creo que también se acaba un poco la convivencia”.



Pese a esto, reconoció que “es muy duro cuando personas a las que uno deposita la confianza se traspasan todos los límites, como son los casos de los que estamos hablando”.



Respecto a la filtración de su conversación con Josefina Huneeus, el jefe de Estado sostuvo que “en estos casos mis sentimientos no son lo importante. Lo importante es que las instituciones funcionen bien y la gracia de que las instituciones funcionen bien es que cuando una institución, cualquiera sea, se escapa de lo que tiene que hacer o viola algún principio ya sea constitucional o legal, haya otra institución que la fiscalice”.



Junto con ello, dijo que “no me corresponde a mí juzgar los fallos ni de la Corte de Apelaciones ni de la Corte Suprema, sino que todos los acaten. Lo que yo tengo claro es que, en este caso en el caso de Convenios, en el caso de Procultura, en el caso de Democracia Viva, en todos los casos que ha habido corrupción o financiamiento ilegal de la política antes, Penta, SQM, no puede haber impunidad”.



En cuanto a las solicitudes que realizó el fiscal Patricio Cooper para intervenir su teléfono, el Presidente indicó que “si el Tribunal de Garantía lo hubiese autorizado, bueno, lo que habría que ver si quedaba a recurrir a recursos legales, pero me parece que las instituciones han funcionado en Chile y eso es algo que es muy potente y que no tenemos que dar por sentado. Esto no pasa en todos los países”.



“Yo tengo absoluta tranquilidad y acá quienes me están escuchando les quiero transmitir que siempre he actuado conforme a los valores y principios que me inspiran, que son la honestidad, que son favorecer el bien común por sobre cualquier tipo de interés general, el que no haya privilegios especiales para ningún tipo de sectores y por lo tanto estoy muy tranquilo”, agregó.

