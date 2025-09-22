Presidente Boric viaja a Nueva York a su última Asamblea General de Naciones Unidas

La mañana de este lunes, el Presidente Gabriel Boric viajará a Nueva York para participar junto a otros Jefes de Estado y de Gobierno en la Semana de Alto Nivel del 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, instancia que representa su última participación en la ONU de su Gobierno.

La comitiva estará integrada por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; el canciller Alberto van Klaveren y las ministras de Desarrollo Social, Javiera Toro; de la Mujer, Antonia Orellana, y del Medio Ambiente, Maisa Rojas. La delegación la completan la senadora Alejandra Sepúlveda, los senadores Iván Moreira, Ricardo Lagos Weber y Matías Walker, y la diputada Camila Rojas.

Este martes, el Presidente participará en la apertura y debate de la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas. Este año coincide con el aniversario número 80 de la creación de la organización, que desde su fundación se ha constituido en el foro más representativo y universal del sistema multilateral.

En este espacio, el Presidente de la República abordará los principales desafíos globales como la defensa del derecho internacional, la protección de la democracia y los derechos humanos, además de impulsar el desarrollo sostenible.

En tanto, el miércoles 24 de septiembre, se desarrollará en la sede de Naciones Unidas, la segunda versión de la reunión de Alto Nivel “En defensa de la democracia luchando contra el extremismo”, que será encabezada por el Presidente Boric junto a los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro; de Uruguay, Yamandú Orsi; y en la que participarán líderes de gobierno y estado de otros países.

La instancia tiene por objetivo dar continuidad al proceso iniciado en 2024 por Brasil y España, e impulsado también por Colombia, Uruguay y Chile, país anfitrión de la reunión preparatoria de Alto Nivel Democracia Siempre, celebrada en Santiago, en julio de 2025.

Luego, el mandatario asistirá al Evento Especial sobre Acción Climática, convocado por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gutérres, junto a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, país que albergará en octubre de este año la 30ª Conferencia de las Partes, también conocida como COP 30, en la ciudad de Belém.

Durante su visita a Nueva York, el mandatario sostendrá reuniones bilaterales con líderes y autoridades internacionales, entre ellas con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutérres; y la ex primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern.

El Jefe de Estado regresará al país el jueves 25 y aterrizará en Santiago el viernes 26 de septiembre.

