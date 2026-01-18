Presidente Boric viaja a Concepción por incendios forestales y suspende actividades oficiales

El Presidente Gabriel Boric suspendió parte de su agenda y viajó a la ciudad de Concepción para monitorear en terreno la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan gravemente a la región del Biobío, escenario que ya ha sido calificado por las autoridades como una catástrofe.

Según confirmó el director regional de Conaf, Esteban Krause, el fuego ha consumido más de 18 mil hectáreas en la región. “La región del Bío Bío está viviendo una situación catastrófica respecto a los incendios forestales”, afirmó, detallando la magnitud del daño provocado por las llamas en distintas comunas.

En específico, en la provincia de Concepción, que incluye a Penco y Tomé, se mantienen tres incendios activos que han arrasado con más de 16 mil hectáreas. En tanto, en la provincia del Bío Bío, más al sur, se registran cuatro focos que han afectado a más de 2.500 hectáreas, elevando el total regional a cerca de 18.300 hectáreas dañadas.

Krause indicó que en todos los incendios se mantiene un despliegue permanente de brigadas terrestres, maquinaria pesada y apoyo aéreo, y confirmó la llegada de un avión tipo “tanker” Boeing 737 a la ciudad de Los Ángeles, el cual comenzará a operar en las próximas horas para reforzar el combate desde el aire.

En paralelo, el Gobierno confirmó 16 personas fallecidas producto de los incendios en Ñuble y Bío Bío. Si bien no se han entregado detalles oficiales sobre las ubicaciones, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, confirmó que al menos 14 víctimas fatales corresponden a esa comuna, donde sectores como Punta de Parra fueron destruidos en más de un 80%, especialmente en su zona más antigua. Las autoridades reiteraron el llamado a evacuar de inmediato ante alertas SAE, enfatizando que la prioridad absoluta es salvar vidas.

PURANOTICIA