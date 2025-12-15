Presidente Boric tras reunión con Kast: "Defendemos principios y valores diferentes, pero nos une Chile"

El Presidente Gabriel Boric, acompañado de los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Nicolás Grau (Hacienda), Camila Vallejo (Segegob) y Macarena Lobos (Segpres), entregó una declaración en el Palacio de La Moneda tras la reunión de trabajo con el Mandatario electo, José Antonio Kast.

CONTINUIDAD DEL ESTADO

El jefe de Estado sostuvo sobre la cita que "les hemos transmitido información sobre el quehacer del Gobierno, la marcha del país y la agenda legislativa. Además, conversamos sobre los pasos a seguir para realizar un traspaso ordenado al próximo gobierno el día 11 de marzo del 2026. Es muy importante (…) tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad del Estado, una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático”.

Añadió que “quienes hoy día habitamos el Palacio de La Moneda somos aves de paso (…) cada uno de nosotros construye sobre lo que han hecho quienes nos antecedieron. Como Presidente de la República puedo decirles que durante estos años hemos trabajado sin descanso para que la vida de los chilenos y chilenas sea más justa, más digna y más próspera. Y vamos a continuar esta labor hasta el último día del mandato (…) que es el 11 de marzo del 2026”.

POLÍTICAS DE ESTADO

Boric subrayó que “al próximo Gobierno le corresponderá continuar muchas de las políticas iniciadas y acordadas en estos años, que son tareas de Estado como la implementación de la reforma de pensiones, la reforma de permisos sectoriales, la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, la inmunización contra el virus sincicial (…) la implementación de la Ley Integral contra la Violencia a la Mujer, la implementación regional de las oficinas locales de la niñez, (…) y los SLEP”.

“Hay muchas cosas, muchas políticas que independiente de quien gobierne tienen que seguir funcionando y eso es lo que hemos conversado hoy día en un diálogo cordial, respetuoso, institucional y con altura de miras”, afirmó.

DIFERENCIAS Y COINCIDENCIAS

Además, el Presidente destacó el clima positivo: “Aquí no tiene sentido maquillar las cosas. Venimos de visiones políticas muy distintas (…) defendemos principios y valores que son diferentes. Sin embargo, nos une Chile y somos parte del mismo destino de la nación”.

Agregó: “En el futuro cercano tendremos roles distintos, Gobierno y oposición, oposición y Gobierno. Pero (…) seguiremos trabajando con cariño, con convicción, con amor por los principios que defendemos y por Chile, por los chilenos y chilenas”.

CONVERSACIÓN PERSONAL Y TRASPASO

El Mandatario relató que, tras la reunión con los equipos, “tuvimos una larga conversación personal en mi oficina (…) compartimos algunas de las experiencias de estos cuatro años y de la dureza de las campañas y del día a día también de gobernar. Y le manifesté también que después del 11 de marzo, cuando me toque ser expresidente de la República siempre estaré disponible para colaborar con el bien de Chile”.

Informó que el proceso de traspaso “va a estar a cargo por nuestra parte del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y además, cuando el Presidente electo nomine a su gabinete, se realizarán coordinaciones con cada uno de las y los ministros para poder realizar un traspaso impecable con toda la transparencia que corresponde”.

VALORACIÓN INTERNACIONAL Y AGRADECIMIENTOS

El jefe de Estado resaltó: “Más allá de las opiniones políticas, hay una sorpresa, una valoración de cómo se da este proceso en Chile y eso lo vamos a cuidar y respetar hasta el último momento”.

Además, agradeció a Kast: “Quiero agradecerle al Presidente electo por la disposición que mostró en la visita y que vamos a estar colaborando para que esto sea impecable, siempre pensando en el bienestar de los chilenos y chilenas”.

TAREAS PENDIENTES

Finalmente, Boric recordó que “como Gobierno, nos quedan aún tareas. Sigue en marcha la implementación de la Ley de Pensiones, de la Reforma Previsional. Sigue el trámite legislativo de dos proyectos que son importantes (…) como es la Sala Cuna para Chile y el nuevo Sistema de Financiamiento de la Educación Superior para terminar de una vez por todas con el Crédito con Aval del Estado. Se lo planteé y lo conversamos también con José Antonio Kast y hay disposición para iniciar las conversaciones”.

Por último, señaló que "son algunas de las cosas que conversamos. Hay otras, por supuesto, que quedan en el ámbito privado, pero yo por lo menos estoy conforme y, sobre todo, estoy orgulloso de Chile y de nuestras instituciones”.

