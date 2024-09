Presidente Boric tras participar del Te Deum Ecuménico: "Qué importantes son las tradiciones y participar con respeto"

El Presidente Gabriel Boric participó este miércoles en el Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, ceremonia encabezada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, la cual se realizó en la Catedral Metropolitana, en Santiago.

A través de su cuenta en X, el Mandatario subrayó la relevancia de esta tradición: “Qué importantes son las tradiciones y participar con respeto, junto a miles que con su fe desean lo mejor para el presente y futuro de Chile”.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, valoró el evento como “una instancia de unidad y de encuentro entre todos los credos”, añadiendo que el Te Deum Ecuménico es "un hito republicano que nos une como pueblo y nos permite reflexionar en cómo construir un país más justo".

Durante la ceremonia, el arzobispo Chomalí abordó temas de contingencia, como la eutanasia y el aborto, aunque sin mencionarlos explícitamente. “Siempre y cuando el bien de las personas se vea amenazado alzaremos la voz por todos aquellos que no tienen voz, desde los niños no deseados en el vientre de sus madres hasta los ancianos descartados que dan su último suspiro”, señaló el religioso.

Chomalí también hizo un llamado a un “gran acuerdo nacional” por la seguridad, enfatizando que “Chile no se acostumbra y no se acostumbrará a los descuartizados, los asesinatos a plena luz del día, a la muerte de jóvenes y niños. Chile no está acostumbrado a eso, no quiere eso”.

Más tarde, en un esquinazo de cueca en el Palacio de La Moneda, el Jefe de Estado expresó su respaldo al discurso del arzobispo, destacando que compartía gran parte de sus reflexiones, en particular sobre los desafíos que enfrenta el país. “Este es un momento en el que los chilenos nos quieren ver a todos unidos (...) los llamo a unirnos, a querernos”, concluyó el Presidente.

La jornada concluirá con la gala presidencial en el Teatro Municipal de Santiago, y el jueves, el Mandatario encabezará la Parada Militar en honor a las Glorias del Ejército.

