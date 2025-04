Presidente Boric tras disturbios en el Monumental: "No podemos dejar que la violencia se tome el fútbol"

El Presidente Gabriel Boric, en el inicio del consejo gabinete de este viernes en La Moneda, lamentó los disturbios ocurridos en el estadio Monumental, los cuales dejaron a dos personas fallecidas.

El Mandatario expresó ante sus ministros de Estado que "es desgarrador e independiente de las circunstancias, uno trata de ponerse en el lugar de las familias y perder a dos hijos, a un hijo y una hija es terrible. Por lo tanto, desde acá, le envío un abrazo a las familias".

Asimismo, agregó que "como Gobierno lo que nos corresponde es asegurar que se hagan valer todas las responsabilidades. Como saben, ayer le pedimos la renuncia a la encargada de Estadio Seguro, Pamela Venegas, y estamos tomando todos los procedimientos para establecer las responsabilidades que correspondan".

En esa línea, el Jefe de Estado enfatizó que "no podemos dejar que la violencia se tome el fútbol, esto no se puede normalizar. Por lo tanto, hay que trabajar con más ahínco, con más fuerza. El Ministerio de Seguridad, coordinado con el Ministerio del Interior, para poder garantizar la seguridad en los estadios y que la familia pueda estar en el estadio. El fútbol y los deportes en general debieran ser un motivo de unión y lo que pasó ayer es terrible, entonces no podía sino partir lamentando, lamentando los hechos y haciendo un llamado a que todos seamos responsables".

Finalmente, concluyó señalando que "el ministro Luis Cordero, con quien estuve permanentemente conversando durante toda la noche de ayer, tomará esta tarea como una de las prioridades del Ministerio de Seguridad Pública".

