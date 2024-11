Presidente Boric tras denuncia en su contra: "La vocera y mi abogado se refirieron claramente"

El Presidente Boric abordó brevemente la denuncia en su contra por la presunta divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento. Durante una actividad en Colina, afirmó que tanto la ministra Camila Vallejo como su abogado ya han proporcionado la información necesaria.

“Hoy estoy aquí para ocuparnos de lo que realmente le importan a las chilenas y chilenos, que las instituciones hagan su trabajo, que el Gobierno gobierne y que las autoridades estemos cumpliéndole a nuestro pueblo”, indicó.

DEFENSA DESCARTA FILTRACIÓN

Más temprano, el abogado del mandatario, Jonatan Valenzuela, afirmó que no hubo irregularidades en la manera en que tomaron conocimiento de la denuncia presentada por una mujer contra el Presidente, por hechos ocurridos hace una década en Punta Arenas, mientras ambos coincidieron en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la capital de la Región de Magallanes.

"El colega (Miguel) Schürmann explicó ayer cómo de manera totalmente transparente, legítima, realiza búsquedas de información que puedan ser de relevancia”, dijo el abogado Valenzuela en un breve encuentro con periodistas.

También sostuvo que “es totalmente conocido cómo fue la entrega concreta de la denuncia en este caso" y que la indagatoria en cuanto a versiones sobre una supuesta filtración de antecedentes desde el Ministerio público, “es resorte de la Fiscalía y la Fiscalía tomará sus propias decisiones".

No me corresponde opinar sobre potenciales filtraciones, eso es resorte del Ministerio Público. Entiendo por la información de prensa que ellos han tomado decisiones a este respecto, que me parecen justificadas", afirmó.

PURANOTICIA