Presidente Boric tras críticas de viuda del cabo Salazar: "Entiendo sus palabras de dolor, frustración y rabia"

El presidente Gabriel Boric se refirió a las duras críticas que hizo hacia su administración Marly Victoriano, la viuda del cabo primero Álex Salazar, quien falleció este martes en Concepción debido a la gravedad de las lesiones que le provocó un atropello cuando ejercía sus funciones.

"No lo recibiría en el funeral, el momento fue cuando él (Álex) estaba acá, no me sirve que venga y dé sus condolencias. Si él quería actuar debió haberlo hecho en el momento que era necesario", dijo Victoriano, y afirmó que "si es el Presidente, que se ponga los pantalones. No confío en este Gobierno, los mismos que hoy nos gobiernan son los mismos que hace años avalaban la violencia, conseguirlo todo a través de la violencia".

Consultado por el emplazamiento, el Mandatario aseveró este miércoles en entrevista con radio Paulina de Iquique, en medio de su viaje a la región de Tarapacá que "tengo responsabilidad respecto de la situación que pasa en Chile, y por lo tanto yo entiendo las palabras de dolor, frustración y de rabia que tiene la viuda del cabo".

"No puedo sino empatizar con ella, yo en ningún caso voy a contradecirla, respeto su decisión. Yo conversé con el general Yáñez apenas supimos de este atropello y ofrecimos todas las facilidades", sumó.

En la misma línea, el Jefe de Estado sostuvo que cuestionarla "no corresponde, sería de una tremenda falta de respeto de mi parte tratar de polemizar con el sentimiento de dolor de una madre, viuda, con dos hijos, que está sufriendo en este momento".

"Lo único que puedo decir es que Carabineros, como lo hablé con el general Yáñez, cuenta con todo nuestro respaldo para poder enfrentar estos actos de delincuencia con no solamente todo el rigor de la ley, sino con toda la fuerza necesaria", cerró.

PURANOTICIA