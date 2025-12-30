Presidente Boric termina diciembre con 29,8% de aprobación y un promedio anual de 28,7%

La encuesta Pulso Ciudadano difundida este martes mostró que el Presidente Gabriel Boric termina diciembre 2025 con una aprobación de un 29,8%, y una desaprobación de un 57,4%. Un 12,8% no sabe cómo evaluar.

Considerando todo el año 2025, la aprobación del Presidente Gabriel Boric fue de un 28,7% y una desaprobación de un 59,1%.

Además, un 48,4% de la población evalúa como muy bueno/bueno el desempeño de José Antonio Kast en sus primeras semanas como Presidente Electo. Un 27,4% lo evalúa como regular y un 24,1% lo evalúa como malo/muy malo.

En tanto, un 36% de la población indica que tiene mucha confianza/confianza en el Presidente Electo José Antonio Kast. Un 25% indica que tiene mediana confianza y un 38,9% indica que tiene poca/ nada confianza.

Los principales sentimientos que genera el Futuro Gobierno del Presidente Electo José Antonio Kast son: Esperanza 43%, Optimismo 34,5%, Miedo 23,3%, Inseguridad 21,8%, Desesperanza 19,8%, e Ilusión 19,1%.

Acerca de los principales desafíos que debe solucionar el Gobierno del Presidente Electo José Antonio Kast, se mencionan: Delincuencia 58,6%, Seguridad Pública 52,1%, Inmigración 50,6%, Salud 49%, y Narcotráfico 46,9%.

Asimismo, un 50,4% de la población considera que el Gobierno del Presidente Electo José Antonio Kast será muy bueno/bueno. Un 25,2% considera que será regular y un 24,5% considera que será malo/muy malo.

Finalmente, según los encuestado, los principales problemas del país, a juicio de la ciudadanía son: Delincuencia 45,3%, Inmigración 30,2%, Corrupción 24,9%, y Narcotráfico 24,7%.

PURANOTICIA