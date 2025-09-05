Presidente Boric se lanza contra la derecha por debate ante inexistencia de "estallido social" en su Gobierno: "No entienden nada"

El Presidente Gabriel Boric abordó el debate que se abrió sobre eventuales riesgos a la paz social que traería un eventual gobierno del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de (José Antonio) Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda”, dijo el economista y esposo de Evelyn Matthei, Jorge Desormeaux.

Mientras que la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, dijo: “Quien gobierne, quien esté al frente o quien sea el oficialismo y sea opositor a la izquierda radical, la izquierda va a utilizar las herramientas que sean necesarias para, tal como lo quisieron hacer con el presidente Piñera, para tratar de derrocarlo de alguna manera”.

En el marco de la firma del primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) con la Empresa Nacional de Minería para el proyecto Salares Altoandinos, el mandatario dijo estar “orgulloso, porque aquí se demuestra otra de las cosas importantes que tenemos como Gobierno, que la política se puede hacer con diálogo social, y eso asegura gobernabilidad”.

En esta línea, mencionó que se han tenido debates sobre la paz social y la gobernabilidad y sostuvo que “cuando hay sectores de derecha que plantean que este Gobierno no ha tenido estallidos sociales porque nosotros fuimos los causantes, yo les digo, no entienden nada”.

“Es una manera distinta de concebir la política. Y ese negacionismo, lo hemos dicho varias veces, pasaron del no lo vimos venir, al aquí no ha pasado nada. O si pasó algo, fue culpa de ustedes. Es no entender lo que está pasando en la ciudadanía”, afirmó.

El jefe de Estado planteó que “se puede hacer política de una manera distinta, con diálogo social. Y que las comunidades no son adversarios a sortear o escollos a sortear para poder llevar adelante políticas públicas de esta envergadura, sino que las podemos hacer en conjuntos, como aliados”.

