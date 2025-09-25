Presidente Boric responde a Kast tras críticas por apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU: “No me extraña”

Desde Nueva York, tras su participación en la 80° Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Gabriel Boric reafirmó en rueda de prensa el respaldo del Gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU.

La postulación, anunciada oficialmente durante su discurso en el foro internacional, ha generado críticas desde sectores de la oposición, particularmente por parte del abanderado republicano José Antonio Kast, quien cuestionó que la decisión no se haya socializado de manera transversal.

APOYO TRANSVERSAL Y POSTURA OFICIAL

El mandatario destacó el respaldo que ha recibido la candidatura desde distintos sectores políticos, subrayando que se trata de una iniciativa que trasciende al Gobierno.

“Me quedo con la buena recepción que tuvo esto en parlamentario como el presidente del Senado, que es de oposición, Manuel José Ossandón, quien ha señalado que es un orgullo y que esto tiene que tener un respaldo transversal”, señaló Boric.

Agregó que “en Matías Walker, también parlamentario hoy día de oposición, quien ha entendido y así nos lo ha manifestado que esta es una postura de Estado”.

CRÍTICAS A KAST

Frente a los cuestionamientos de Kast, Boric restó dramatismo y reafirmó su convicción sobre el carácter institucional de la candidatura: “No me extraña que de parte de José Antonio Kast o algunos otros se pueda plantear esto desde una manera crítica, pero estoy orgulloso de que estemos presentando como una política de Estado a Michelle Bachelet para que sea la primera secretaria general de las Naciones Unidas en sus 80 años de existencia”, afirmó.

Y añadió: “Estoy muy orgulloso y no me cabe ninguna duda que la mayoría de los chilenos también están orgullosos de eso. Así que yo espero que nos unamos detrás de esta candidatura”.

PLAZOS

El Presidente también respondió a las críticas sobre el momento en que se presentó la candidatura, señalando que los tiempos responden a procedimientos establecidos por la ONU.

“Los plazos respecto a las candidaturas del secretario general no los invento yo, eso es ignorancia o mala fe. Los plazos están corriendo, hay todo un sistema que funciona independiente de la voluntad de los presidentes”, explicó.

Finalmente, reveló que la decisión fue conversada con anticipación con la expresidenta: “Con la presidenta Bachelet lo conversamos mucho antes y estamos muy conformes con la recepción que ha tenido en la comunidad internacional y también en la mayor parte de Chile, que ve esto con la generosidad que corresponde”, concluyó.

