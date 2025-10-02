Presidente Boric responde a duras críticas de Kast: "Yo no estoy para polémicas chicas"

Tras participar en la ceremonia inaugural de la Reunión de Ministros y Ministras de Energía de Olade en Las Condes, el Presidente Gabriel Boric respondió a las fuertes declaraciones de José Antonio Kast, quien lo acusó de cometer "un acto de cobardía y de corrupción" en su discurso del Presupuesto.

Al respecto, el mandatario expresó que “no, yo no estoy para polémicas chicas, a mí lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo, se mantengan a todo evento y eso es de lo que está preocupado el gobierno, es lo que vamos a seguir haciendo”.

“Yo como Presidente de la República, tengo una opinión al respecto que es del todo legítimo. Lo que pasa es que discutir, conversar de política, de las propuestas de políticas públicas en Chile, no es cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso, yo por lo menos estoy convencido de que es necesario y defender lo logrado es parte de nuestra labor”, concluyó Boric.

Ayer, Kast acusó de "cobardía y corrupción" al Presidente Gabriel Boric por usar el discurso del Presupuesto para criticarlo, sin nombrarlo por el recorte de 6.000 millones de dólares del gasto fiscal en un eventual gobierno del republicano.

En una actividad en La Florida, el abanderado republicano aseguró que "lo que hizo ayer el Presidente no fue un acto republicano, fue un acto de corrupción, un acto de mentiras, hablar en cadena nacional e interpelar a un candidato presidencial".

"Lo que hizo ayer es un acto de cobardía, un acto de corrupción, porque está usando fondos públicos y se cuida de no mencionarme, de no decir mi nombre", reiteró.

