Presidente Boric responde a dichos de Milad: "Para quienes se confunden en chats de amigos, esto no es un caramelo"

El presidente Gabriel Boric respondió al presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, por sus comentarios respecto a la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol para los deudores de pensiones de alimentos.

Recordemos que dicha medida fue anunciada por el propio Milad después de una reunión con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y la titular de la Mujer, Antonia Orellana.

Posteriormente, La Tercera reveló que el presidente de Cruzados, Juan Tagle, reprochó la determinación en el grupo de WhatsApp donde están los 16 timoneles de Primera División, además del timonel de la ANFP y su jefe de gabinete, Enrique Gaete.

Ante ello, Milad respondió: “Esto es política querido amigo, propuesto por la ministra de la Mujer y Jaime Pizarro en reunión en la ANFP. (...) Es porque al Gobierno le gusta este tipo de eslogan que ayudará a sacar lo otro. Nada más que un caramelo”.

A dichas palabras aludió Boric este viernes, durante una actividad relativa a la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos.

“De esta forma les decimos a las mujeres que no van a enfrentar esta justicia aislada. Ya no están solas. Es importante decirlo para quienes quizás se confunden en los chats de amigos: esto no es un caramelo, esto es responsabilidad”, indicó el Mandatario.

“Me imagino esos chats con puros hombres, esto no es populismo, esto es justicia. En una cosa le achuntaron: esto si es feminismo, y estamos orgullosos de que lo sea”, añadió el jefe de Estado.

Respecto a la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que este sábado entrará en vigencia.

Vigente desde este sábado 20 de mayo, la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos establece un procedimiento de pago especial para el cobro de pensiones de alimentos adeudadas. Además, mejora el acceso a la información financiera de los deudores, haciendo responsable al Estado de investigar los fondos disponibles que tengan en las cuentas bancarias u otros instrumentos financieros y/o de inversión, como las AFP.

De esta manera, si existe al menos un mes de pensión adeudada, la persona afectada podrá solicitar al tribunal la búsqueda activa del patrimonio a través de una medida de retención.

Si la deuda es de tres meses y el deudor no tiene fondos suficientes, el tribunal ordenará el pago mediante fondos que existan en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del deudor, es decir, las AFP.

