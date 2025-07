Presidente Boric responde a críticas por cumbre progresista: "Nunca es un mal momento para fortalecer la democracia"

El presidente Gabriel Boric valoró la reunión de Alto Nivel «Democracia Siempre» que se está desarrollando durante junto a otros líderes internacionales.

En la cumbre está participando el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el jefe de Estado de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón; el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi Martínez; y el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

Al respecto, el Mandatario declaró que "hoy día estamos en Santiago de Chile y los recibimos orgullosos, felices, por una causa que compartimos profundamente, que está en el centro de nuestras convicciones de por qué estamos en política, que es la promoción y la defensa de la democracia".

Por eso el nombre de este encuentro «Democracia Siempre». La democracia no es sólo una forma de administrar el poder, sino un proyecto colectivo de justicia, de libertad, de dignidad, de igualdad", agregó.

Complementó que "queremos democracias vibrantes, democracias activas que defiendan los derechos sociales que a lo largo de tanto tiempo han sido conquistados por la gente, por el pueblo, que defiendan la equidad de género, que fomenten la participación ciudadana porque sin ciudadanía, sin sociedad, no hay democracia que respete de forma irrestricta los derechos humanos siempre y una democracia que garantice el bien común por sobre de los intereses particulares".

"Creemos que las democracias no se limitan exclusivamente a los procesos electorales, sino que se construyen día a día en los barrios, en los sindicatos, en las aulas, en los medios de comunicación, en los espacios digitales. Ustedes, estimados, lo saben muy bien porque en sus respectivos países han dado importantes batallas para consolidarla también en estos espacios", expuso.

"La democracia no le teme al disenso, la democracia reconoce la divergencia de opiniones como parte esencial de la vida política y la democracia no se encoge ante el malestar, sino que lo debe abordar con responsabilidad y con empatía", manifestó.

El jefe de Estado indicó que "hoy en muchas partes del mundo la democracia está amenazada. Esa amenaza no se reduce solamente a fuerza militar, como sucedió en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, sino que hay elementos más sutiles que atentan contra ella y que terminan naturalizándose: la desinformación, el extremismo de cualquier signo, el avance del odio, la corrupción, la concentración del poder y una desigualdad que socava la confianza en lo público y el estado de derecho".

"A ello se suma, es importante y será parte de nuestro debate, la expansión del crimen organizado donde el Estado es débil, que captura territorios, que corroe legitimidad de las instituciones y pone en jaque la capacidad del Estado para garantizar seguridad con derechos. Al crimen organizado no le tenemos que dar ningún espacio", continuó.

En este contexto, declaró que "donde se hace uso de la desafección que puede existir por los valores democráticos, algunos de diferentes signos políticos presentan el extremismo, el autoritarismo como una solución eficiente como si bastara solamente con mano dura o con acallar voces, prohibir el disenso, ridiculizar al adversario como una vía para resolver los problemas de fondo".

"Pero este camino sólo asegura retrocesos, margina a las mayorías, impone la ley del más fuerte, amenaza a los más vulnerables y sacrifica la tranquilidad por la incertidumbre y termina siempre en renuncias y en conculcación de derechos", expuso.

La primera autoridad del país apuntó que "tenemos que identificar a esas amenazas, pero no sencillamente apuntarlas con el dedo, porque el objetivo de esta cumbre es en positivo, es remarcar la esperanza, ofrecer una alternativa a esas visiones de mundo".

"En este espíritu agradezco la presencia de ustedes, estimados presidentes, compañeros. Quiero que sepan que he hablado también con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien le hubiese encantado estar acá, pero por motivos propios de su país no podía venir", agregó.

"También con el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, con quien conversamos y va a participar de la continuación de este encuentro en Nueva York, en Naciones Unidas".

"También con el nuevo Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, a quien también le hubiese encantado participar, pero tiene como presidente recién electo y propio de su ubicación geográfica varias dificultades en este momento, pero también participará en la reunión que haremos en Nueva York", expuso.

Respecto a la críticas que ha recibido el encuentro el jefe de Estado declaró que "quiero decir también a quienes critican este encuentro, que nunca es un mal momento para fortalecer la democracia, para reafirmar nuestras convicciones sobre el multilateralismo y el respeto irrestricto a los derechos humanos siempre".

Además, Boric dijo que se presentaron propuestas en tres ejes:

Cómo fortalecer nuestras democracias y el multilateralismo, Cómo enfrentar de manera decidida la desinformación y el uso malicioso de las tecnologías sin caer, por cierto, en la censura, Cómo combatir la desigualdad y los extremismos que tantas veces se alimentan mutuamente.

"Vamos a discutir propuestas que hemos estado trabajando en conjunto con nuestros equipos, con franqueza, para tener una hoja de ruta común", relató.

Además, "y esto me parece importante, hay aspectos éticos que discutir y valorar. El compromiso con la razón. Podremos discrepar respecto a las formas de avanzar, pero no se puede mentir respecto a los hechos. Defender la verdad, defender ciencia, defender que la mentira no le hace bien a la política es parte también de nuestro debate.

"Por cierto, que la política sea diálogo, diálogo entre quienes piensan distinto. La política no es solamente buscar estar de acuerdo con quienes piensan parecido. Tenemos que estar dispuestos a entender la mejor versión del argumento del adversario y no caer en ridiculizaciones o en simplificaciones".

El Mandatario sostuvo que "estoy convencido que esta iniciativa no puede quedarse solamente entre Jefes de Gobierno. Por eso saludo que ayer más de 40 centros de pensamiento de diferentes países se hayan reunido y emitido una declaración común en línea con este encuentro que estamos teniendo hoy día. Como saben, también nos reuniremos al almuerzo con intelectuales de diferentes partes del mundo para nutrir esta discusión".

Finalmente, señaló que "como decíamos, no hay política sin sociedad y, por lo tanto, en la tarde tendremos un encuentro con diferentes actores de la sociedad civil, de las iglesias, de las organizaciones comunitarias, del espacio cultural, de las agrupaciones de vivienda, de gente organizada, porque así nos nutrimos para defender la democracia. Y es que no se cuida la democracia si es que no la defendemos. No se decreta ni se impone. La democracia se cultiva día a día y por eso estamos aquí para poder discutir, fortalecerla y cuidarla.

PURANOTICIA