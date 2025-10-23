Presidente Boric reprochó ausencias en la Cámara e instó a los diputados a dedicarse a legislar

En el marco de la inauguración del jardín infantil y sala cuna «Rayün del Valle» en la comuna de San Felipe, el Presidente Gabriel Boric lanzó una dura crítica a la Cámara de Diputados.

El jefe de Estado reprochó la masiva ausencia de legisladores que llevó a que el martes de la semana pasada, la sesión fracasara al no alcanzarse el quórum mínimo de 52 parlamentarios.

Solo 37 congresistas se encontraban presentes, lo que impidió el desarrollo de la instancia, situación que no se registraba desde 2021.

“Lo que quedan son las obras. Obras son amores. Y sacar la Ley de Sala Cuna para Chile no me cabe ninguna duda que sería un tremendo logro. Sería mucho mejor dedicarle el tiempo legislativo a eso, en vez de tener tiempo en donde fracasan las sesiones, porque los diputados no llegan a trabajar o porque se dedican a otras cosas", manifestó.

El Mandatario continuó señalando que, "yo invito a los parlamentarios a dedicarse a sacar proyectos como este o aquel que termina con el sistema antiguo del CAE, del financiamiento de la educación superior, y empecemos a pensar en las familias. Para eso nos eligieron, a ustedes nos debemos”.

“La gente está cansada de vernos pelear, de ver gritar, de ver insultarse entre cada uno. Eso, al final del día, pasa. Lo que queda son las obras”, cerró.

PURANOTICIA