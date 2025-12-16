Contactos entre Kast y Netanyahu generan preocupación en Comunidad Palestina

La Comunidad Palestina de Chile advirtió que un eventual llamado entre José Antonio Kast y Benjamín Netanyahu representaría “una vulneración grave y flagrante de la política de Estado que históricamente ha orientado el actuar internacional de Chile”.

Por ello, la organización manifestó a través de una declaración pública su “profunda preocupación” y expresó que espera “sinceramente que dichos trascendidos no sean efectivos”.

El texto explica que la política exterior chilena, independiente de los gobiernos de turno, se ha caracterizado por “el estricto cumplimiento del Derecho Internacional, la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el respeto irrestricto del Derecho Internacional Humanitario”.

En consecuencia, “sostener una conversación política con Netanyahu sería un quiebre explícito con esa tradición diplomática y jurídica del Estado de Chile”.

La declaración concluyó que “tal gesto constituiría una señal contradictoria y profundamente perjudicial para los intereses estratégicos de nuestro país, que ha construido su prestigio internacional precisamente sobre la base del multilateralismo, el respeto de las normas internacionales y la defensa de un orden mundial basado en el derecho y no en la fuerza”.

