Diputado Schalper y viaje de Kast a Argentina: “El Gobierno debilitó vínculos que debemos recuperar"

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió al triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, el viaje del Presidente electo a Argentina y la nota de protesta enviada por La Moneda a la administración de Colombia por los cuestionamientos de Gustavo Petro al líder republicano.

En entrevista con T13 Radio, el parlamentario comentó este último punto, comentó que “la firme, ayer, por ahí ando con mi celular, 7:40 de la mañana, nos escribimos con Alberto Van Klaveren. Yo en eso encontré una recepción inmediata, porque el Gobierno se dio cuenta que una cosa es tener discrepancias, pero otra cosa muy distinta es que un presidente de un país extranjero, cuando el pueblo de Chile se ha expresado con la elocuencia que lo ha hecho, se refiere de manera tan despectiva”.

“Entonces, yo valoro mucho que el Gobierno en esto no haya tenido ninguna vacilación. Me parece que la nota de protesta era lo mínimo que podíamos hacer. No sé si llamar al embajador a informar, quizás eso hubiese sido mucho. Pero al menos yo creo que la primera señal es dejarle claro al presidente de Colombia de que Chile no va a aceptar faltas de respeto, respecto de decisiones democráticas del pueblo de Chile”, indicó el diputado.

“Porque a él podrá no parecerle quien ganó, podrá comentárselo a su familia en la interna en su casa, pero de ahí a que él emplee canales públicos para denostar al Presidente electo de Chile es algo que Chile no puede aceptar”, aclaró Schalper.

VIAJE A ARGENTINA Y SALUDO DE MILEI

Sobre la decisión de Kast de viajar a Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei, el parlamentario comentó que “algunos dicen que es muy precipitado ir a Argentina. Yo creo todo lo contrario. Hay que empezar a restablecer relaciones con socios estratégicos que el actual Gobierno, hay que reconocer, ha debilitado un poco su relación”.

“Me parece bien porque Chile solo va a estimular la inversión extranjera, solo va a estimular el desarrollo económico, en la medida en que volvamos a tener una relación mucho más fluida entre lo público y lo privado. Me parece que la relación con Argentina se tiene que fortalecer, me parece que tenemos que reactivar la relación con Estados Unidos, que para nadie será una novedad que ha estado al menos tensionada”, agregó.

“Y, por lo tanto, yo espero que lo que venga para adelante en relaciones exteriores, fíjese lo que le voy a decir, es que deje de ser tan noticioso. En general, las relaciones exteriores en Chile eran bastante poco noticiosas porque había una lógica de Estado. Una de las cosas que se ha debilitado en el actual Gobierno es transformar las relaciones exteriores en noticia permanente y eso lo tenemos que cambiar”, complementó.

TRIUNFO “DEMOLEDOR”

Consultado por su posición en torno al triunfo de Kast en las elecciones, Schalper planteó que “lo encontré demoledor, por 3 razones. Primero, porque incluso en las comunas más pobres de Chile, donde pareciera ser que la izquierda podría atribuirse algún tipo de representación, el triunfo fue apabullante en favor de José Antonio Kast”.

“Si usted mira las 5 comunas más pobres, se sorprendería. En todas las regiones del país, uno hubiera pensado que en la zona norte o en Coquimbo, por ejemplo, la cosa se podría haber matizado y la verdad es que no, fue también muy elocuente el triunfo de José Antonio Kast”, explicó el diputado.

“Y lo tercero, que me parece a mí más potente, es que el tono que él emplea en el marco de su victoria es una cosa muy notable, porque yo advertí hace algunas semanas, y algunos me criticaron, que aquí había que tener cuidado con emborracharse con los resultados”, añadió.

En ese sentido, Schalper abordó su visión ante la siguiente administración e indicó que “no tengo ninguna duda que hay un cambio de giro. Yo creo que el Presidente Kast, por la correlación de fuerzas en el Congreso, por la dificultad de los desafíos de Chile y algo de aprendizaje del segundo proceso constitucional, se ha dado cuenta que, solo conformando un gobierno de unidad, en palabras de él, pero que es un chasis amplio de apoyos de distintos sectores, va a ser posible sacar a Chile del marasmo en que nos van a dejar desde la izquierda radical”.

PURANOTICIA