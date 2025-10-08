Presidente Boric renueva a Hernán Nobizelli Reyes como tesorero general de la República

El Presidente Gabriel Boric renovó a Hernán Nobizelli Reyes como tesorero general de la República. La decisión se fundamentó en las favorables evaluaciones de desempeño y de cumplimiento de metas estratégicas durante su primer período al frente de la institución.

Nobizelli Reyes es contador auditor de la Universidad de Chile, posee un magíster en Banca y Mercados Financieros de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en conjunto con la Universidad de Cantabria (España), cuenta con un diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público de la Universidad de Santiago de Chile y otro en Finanzas Corporativas de la Universidad Alberto Hurtado.

Antes de asumir la Tesorería General, desarrolló su carrera en Corfo, y desde 2014 ha cumplido diversas funciones en TGR, entre ellas jefe de Contabilidad Gubernamental y jefe de la División de Finanzas Públicas, este último cargo, obtenido por concurso de Alta Dirección Pública (ADP). En noviembre de 2022 y tras un nuevo concurso vía sistema ADP, fue nombrado por primera vez como tesorero general de la República.

Según destacó la TGR, durante su gestión, Nobizelli Reyes ha promovido importantes avances en digitalización, gestión de datos, probidad y cercanía con la ciudadanía, consolidándose como una institución clave en la administración financiera del Estado.

Además, bajo su liderazgo, se han fortalecido los mecanismos inclusión y equidad de género, sustentabilidad ambiental, recaudación y distribución de los recursos públicos, garantizando una gestión moderna, eficiente y transparente.

Nobizelli manifestó que "asumo este segundo período con el compromiso de seguir fortaleciendo la transparencia, la eficiencia y la cercanía con las personas. Nuestro objetivo sigue siendo gestionar los recursos públicos de manera responsable y contribuir al desarrollo de Chile, siempre poniendo a la ciudadanía en el centro de nuestro trabajo".

