Presidente Boric reivindica la reforma previsional y afirma que "ya se siente en el bolsillo de las personas mayores y sus familias"

El Presidente Gabriel Boric encabezó la vocería de Gobierno que se realiza al iniciar la semana, junto a la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo.

La instancia también contó con la presencia de 10 personas mayores que ya han sido beneficiadas con aumentos en sus pensiones por la implementación de la Reforma Previsional.

El Mandatario destacó el aumento en las pensiones que se registra desde la puesta en marcha de esta iniciativa. “Podemos afirmar que la reforma previsional ya se siente en el bolsillo de las personas mayores y sus familias. Una vez que ésta esté completamente implementada, la reforma va a beneficiar a un total de 2,8 millones de personas”, indicó.

“Muchas veces cuando se habla de reformas se piensa en el diálogo intenso, difícil que hay entre el Ejecutivo y el Parlamento, las discusiones técnicas, pero como dijimos en su momento, la reforma de pensiones tiene cara de mujer. Y aquello se expresa en personas reales de carne y hueso que durante mucho tiempo han vivido con dificultades para llegar a fin de mes después de haber trabajado toda una vida”, añadió.

En enero, más de 1 millón 370 mil jubilados y jubiladas vieron aumentos en sus pensiones por el inicio del pago del Seguro Social, creado por la Reforma Previsional, que se paga de forma automática.

Entre los beneficiados, hay personas que ya recibieron aumentos de más de 100 mil pesos, lo que se suma a los pagos de la PGU de 250 mil pesos, que comenzó a pagarse a personas a partir de los 82 años, que en septiembre de este año, aumentará para quienes tengan 75 años o más, y en 2027 para las personas a partir de los 65 años.

Asimismo, más de 412 mil mujeres recibieron los beneficios por años cotizados y la compensación que equipara sus pensiones con las de los hombres. Se suman también casi 750 mil pensionados que ya obtuvieron el aumento de la PGU, de las pensiones de invalidez, de subsidios de discapacidad y de las leyes de reparación.

“La política está para servir, para servir al pueblo, para servir a quienes nos han dado un mandato y cuando logramos sacar adelante la reforma de pensiones, cuando logramos sacar adelante la ley de Chile Cuida, cuando se logra subir el sueldo mínimo, cuando se logra que la salud sea gratuita en toda la red pública, cuando se logra sacar adelante la ley TEA, cuando logramos sacar adelante la estrategia nacional del litio, son cuestiones que muchas tienen impacto directo en la calidad de vida de las personas, como la reforma de pensiones, como el copago cero y otras que proyectan el desarrollo de Chile y nos ponen a la vanguardia a nivel mundial”, resaltó.

