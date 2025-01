Presidente Boric reitera que "necesitamos mejores pensiones para los chilenos y chilenas" y emplaza a las AFP a "dejar de desinformar"

El Presidente Gabriel Boric participó del encuentro ciudadano “Chile merece mejores pensiones” e insistió en la necesidad de llegar a acuerdos en esta materia.

“No vamos a dejar de luchar por lo que creemos correcto, porque yo los veo a ustedes, yo saludo a lo largo de Chile a manos trabajadoras y me doy cuenta que no podemos rendirnos, aunque el camino sea difícil, en sacar adelante una reforma de pensiones”, manifestó el Mandatario.

Asimismo, recalcó que “la política no es el voluntarismo de hacer solamente lo que uno quiere si la realidad te dice que no se puede, porque no tenemos los votos y eso es una realidad. Por lo tanto, hemos estado dispuestos a conversar y a buscar fórmulas alternativas”.

“Necesitamos mejores pensiones para los chilenos y chilenas, y para eso necesitamos buena política, que todos lo escuchemos”, añadió el jefe de Estado.

Por otro lado, el Presidente reiteró sus criticas al actual sistema de pensiones expresando que "nosotros hoy día, no confiamos en las AFP y, por lo tanto, hemos planteado modificaciones".

"Hay quienes confían en las AFP, es parte de la democracia, pero vamos a hacer modificaciones profundas al sistema, bajar las comisiones, generar una división de la industria, para que no sigan abusando como han abusado todo este tiempo. Desde acá le decimos a las AFP que dejen de desinformar”.

En el encuentro también participó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien señaló que “los alcaldes y alcaldesas que nos han acompañado junto con sus vecinos encabezados por el alcalde Tomás Vodanovic, dan cuenta de una realidad que muchas veces está muy lejana del debate, que es cómo en realidad viven las personas mayores de nuestro país”.

“Cuando decimos que las pensiones son bajas, eso tiene una relación directa en cómo viven las personas mayores el día a día, cómo pueden comprar los medicamentos o no, acceder a los pañales o no (…) Es una realidad muy dramática y Chile no merece dejar a sus adultos mayores atrás, no es justo, en particular a las mujeres”, subrayó la secretaria de Estado.

