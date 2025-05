Presidente Boric regresa a La Moneda en medio de la polémica por caso Procultura

El Presidente Gabriel Boric regresó la mañana de este jueves a La Moneda en completo silencio tras su gira a Japón y China, opacada por el caso Procultura. El mandatario permanecerá en la sede de Gobierno hasta mediodía para luego viajar a Montevideo al velorio y honores al expresidente José “Pepe” Mujica, en el Palacio Legislativo de Uruguay, para retornar a Chile este mismo día.



Tras una larga gira a las potencias asiáticas, el jefe de Estado destacó en su cuenta de X: "Orgullo por Chile y su gente. En China constatamos el tremendo respeto que existe por nuestro país. Seguimos diversificando productos y mercados con alianzas sólidas, pensando siempre en el beneficio de las familias chilenas. Nos vemos en unas horas en Santiago!".



Boric se reunió con los máximos líderes de ambas naciones, el primer ministro japonés Shigeru Ishiba y el presidente de China, Xi Jinping, con quienes abordó temas de máximo interés para Chile, pero todo pasó a segundo plano tras las filtraciones en el caso Procultura y las revelaciones de los contactos de su fundador Alberto Larraín.



El peak del asunto se alcanzó cuando surgieron las sospechas del financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Boric, lo que ha sido desmentido tajantemente por el Gobierno. Otro ingrediente de la polémica es la acusación de espionaje efectuada por el Frente Amplio, partido del mandatario, en contra del fiscal Patricio Cooper a cargo del la indagatoria.



Boric se ha referido una sola vez al caso, el 12 de mayo en Osaka, donde pidió que "se investigue todo lo que tiene que investigarse" en el caso ProCultura y afirmó que "yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho", después de que esta arista del caso Convenio levantara sospechas sobre el financiamiento de su campaña a La Moneda.



"Lo que yo le puedo decir de manera muy categórica es que yo he mantenido siempre la postura de que en Chile las instituciones deben funcionar sin presiones de ningún tipo. La fiscalía, los tribunales tienen que cumplir su labor de manera apegada a la ley y tienen que hacerlo bien", señaló en esa oportunidad.



"Yo siempre he sostenido y reitero en este momento que cuando se investigan casos de malversación a la fe pública o cualquier tipo de delito, no puede haber un doble estándar. Y eso se prueba o se mide a la hora que el investigado es uno o los propios, se pone en cuestión uno mismo. Y ante esta situación yo doy garantía de que sigo manteniendo la misma posición, caiga quien caiga"", añadió.



"Que se investigue todo lo que haya que investigarse. Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como Presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución y como tengo la profunda tranquilidad de haber actuado siempre de manera correcta, apegada a la ética y a la ley, le puedo decir a todos los chilenos y chilenas que mi postura es que las instituciones funcionen con total tranquilidad", enfatizó.

