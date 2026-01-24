Presidente Boric refuerza coordinación en La Región del Biobío por incendios y asegura trabajo conjunto con Kast

En medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan al sur del país, el Presidente Gabriel Boric encabezó este sábado una nueva reunión de coordinación en la comuna de Talcahuano, en la Región del Biobío, junto a autoridades regionales y comunales.

En el encuentro participaron el gobernador regional Sergio Giacaman, el delegado presidencial Eduardo Pacheco y los alcaldes de Concepción, Penco, Tomé y Florida, además de representantes de Carabineros, PDI, Senapred y Conaf. El Mandatario estuvo acompañado por la ministra Javiera Toro y las subsecretarias Francisca Perales y Francisca Gallegos.

Tras la cita, Boric entregó un mensaje al país en el que destacó la coordinación con el presidente electo José Antonio Kast en el marco del proceso de transición, asegurando que el trabajo será totalmente coordinado para evitar retrocesos y no perder tiempo frente a la emergencia.

El Jefe de Estado subrayó la importancia del despliegue territorial, afirmando que la crisis no se resolverá desde Santiago, sino en terreno. En ese contexto, detalló medidas como 60 nuevas maquinarias, la contratación de más de 250 personas y 60 millones de pesos para atenciones veterinarias, incluyendo apoyo profesional por tres meses y esterilización de mascotas en comunas afectadas.

Asimismo, Boric valoró la cooperación internacional en el combate de los incendios, destacando el apoyo de brigadistas provenientes de México y Uruguay, a quienes reconoció como un respaldo clave ante el desgaste de los equipos nacionales desplegados en la zona.

