Presidente Boric recordó a carabineros asesinados en Cañete en aniversario 97° de la institución

El Presidente Gabrirl Boric recordó a los tres carabineros asesinados la madrugada del 27 de abril, en medio de un procedimiento de fiscalización por cumplimiento de medidas cautelares en la localidad de Cañete, durante la conmemoración del aniversario °97 de la policía uniformada.

Durante la ceremonia en la Escuela de formación de Carabineros, ubicada en la comuna de Cerrillos, el mandatario se refirió a la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno y los temas prioritarios en dicha materia.

Respecto a la muerte de los tres uniformados, Boric dijo que “este tipo de ataques no nos tiene que hacer temblar la mano, sino que, como ha señalado el director general, reforzar la convicción de mantenernos firmes en la decisión de garantizar la paz y la seguridad a todos los habitantes de nuestra patria”.

El ataque a la patrulla de Carabineros se produjo a la 1:00 hora de ese fatídico sábado, en el kilómetro 25 de la ruta P72S, sector de Antiquina, cerca del límite de Cañete con Tirúa, al sur de la Provincia de Arauco que se encuentra bajo estado de excepción, al igual que el resto de la macrozona sur.

Durante la madrugada del 27 de abril, los primeros que lograron llegar al sitio de la tragedia fue Bomberos de Cañete, que encontraron la camioneta policial completamente quemada y con los tres carabineros fallecidos en su interior.

Estos fueron identificados como el sargento 1° Carlos Cisterna Navarro, cabo 1° Sergio Arévalo Lobos y cabo 1° Misael Vidal Cid, los tres de la Comisaría de Control de Orden Público (COP) de Los Alamos.

“Cada carabinero caído en el cumplimiento de su deber nos interpela, nos desgarra y nos llama por cierto a redoblar los esfuerzos en esta larga e incesante lucha contra la delincuencia. Y es que para nosotros como Gobierno y para mi particularmente como Presidente de la República y jefe de Estado, la seguridad pública es una prioridad, porque es una prioridad para la gran mayoría de nuestros compatriotas”, afirmó el Presidente.

“¿Hay alguien que pueda seriamente afirmar que no hemos trabajado en conjunto con las instituciones policiales en mejorar y fortalecer la seguridad de nuestro país?”, preguntó el mandatario.

“Hago un llamado para que en materia de seguridad dejemos de lado el oportunismo y los cálculos pequeños. Acá tenemos que estar todos los chilenos y chilenas sin importar el color político”, agregó Boric.

“En la seguridad de los chilenos y chilenas no se improvisa y como lo he señalado en oportunidades anteriores, tenemos que comprender a la seguridad como un derecho esencial de las personas, pues de ellas dependen que se puedan ejercer las libertades propias de una seguridad democrática. Sin seguridad no hay libertad y es deber del Estado de Chile garantizarlo”, cerró el jefe de Estado.

A la fecha, transcurridos 17 días corridos desde el fallecimiento de los tres carabineros, todavía no hay detenidos por la responsabilidad directa en los homicidios.

De acuerdo con las primeras indagatorias realizadas en la zona, se reveló que los atacantes robaron las armas y las municiones de los uniformados antes de incendiar la camioneta con los cuerpos en su interior.

También se menciona que “la AP-2875 correspondía a un vehículo policial blindado, el cual mantendría 4 impactos balísticos en el costado derecho del pick up. Se hace presente que no fue posible verificar si el personal de Carabineros fallecido se encontraba haciendo uso de sus elementos de seguridad".

