Presidente Boric reconoce que "no fue afortunada" la frase de ser "perros en la persecución de la delincuencia"

A mediados de octubre, el presidente Gabriel Boric aseguró que "vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia y en esto no va a haber doble estándar".

Frase que generó revuelo por su analogía y que hoy el Mandatario reconoció que "no fue afortunada" en declaraciones al matinal «Buenos Días a Todos», de TVN.

Sin embargo, el jefe de Estado enfatizó que "vamos a ser estrictos y vamos a tener mano dura en la persecución a la delincuencia. Y así lo hemos demostrado en el último tiempo, desbaratando carteles de crimen organizado, por ejemplo con la solicitud que realizamos de expulsión a las personas que agredieron a Carabineros en Puerto Montt".

"Lo hemos hecho en la recuperación de espacios públicos. Por ejemplo, en el centro cívico de Antofagasta; en el paseo Barros Arana, en Concepción; en el Barrio Meiggs o la Plaza de Maipú, acá en Santiago; en el centro de La Serena", agregó.

Además, Boric destacó que el plan Antiencerronas (ANEN) "nos ha permitido que octubre pasado sea el mes con menos encerronas".

"Lo que le puedo decir a nuestros compatriotas que nos están mirando hoy día, es que la seguridad es nuestra prioridad. Estamos trabajando firmes con el Ministerio del Interior, las policías, para fortalecer la seguridad", complementó.

Junto a ello, subrayó que la materia es uno de los "ejes" del Presupuesto 2023. "Presentamos tres ejes prioritarios: seguridad ciudadana, seguridad económica y seguridad social".

"Sabemos que hay que apoyar más a Carabineros. Hemos aumentado el presupuesto de manera significativa para Carabineros, tal como no se hacía hace varios años. Estamos reponiendo la flota de vehículos, mejorando el equipamiento con el que trabajan, apoyándolos más para que se sientan empoderados en el combate al crimen y a la delincuencia", complementó.

"Me levanto y me acuesto pensando en cómo mejorar la seguridad de los chilenos", consignó el Presidente.

Consultado por los llamados a "refundar" Carabineros en el marco de las movilizaciones iniciadas en octubre de 2019, el gobernante recordó que "durante el estallido social, y esto lo ha dicho la misma institución, hubo y existieron graves violaciones a los Derechos Humanos, y eso no se puede desconocer".

En esa línea, acusó que "hay gente que pareciera, a partir del plebiscito, pretender borrar la historia y como que no hubiesen habido 400 personas con trauma ocular. Eso no está bien". Y si bien aseveró que "refundar no es una palabra adecuada", recalcó que "las cosas no parten de cero".

"Y es importante que las cosas vayan cambiando y mejorando a medida que uno escucha otras opiniones. Reformar Carabineros, con Carabineros, para otorgarles mayores atribuciones, mejor formación -hace poco aumentó el tiempo de formación de Carabineros- para garantizar de mejor manera la seguridad", agregó.

"Para que no tengamos también casos de corrupción en la institución, ahí es muy importante la labor de transparencia que se está realizando. Hace un par de años, tuvimos un caso de fraude y de malversación de fondos de mucha plata que no puede volver a suceder. Y eso requiere reformas", sentenció.

